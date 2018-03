Fricción entre Bullrich y las provincias por el tope del 25% al aumento docente

Tras ofrecer una suba del 40% a los docentes a nivel nacional, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, se sentó ayer con todos los ministros de economía del país en la Casa Rosada y les puso un tope del 25% en sus paritarias provinciales. El planteo cayó muy mal en la mayoría de los funcionarios del interior, sorprendidos por el planteo en un encuentro que convocó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para discutir la coparticipación.

"¿Cómo nos vas a pedir que cerremos por el 25%, un día después de ofrecer el 40%?", le recriminó uno de los ministros de Economía a Bullrich, ni bien comenzó la reunión que desbordó la sala, a tal punto que tuvieron que retirar los sillones del Salón de los Escudos. El encuentro en la Casa Rosada, que iba a centrarse en la coparticipación, se calentó cuando el Gobierno metió la paritaria docente, de improvisto.

Frigerio llegó a la reunión junto con Bullrich. Ambos llegaban de una reunión en La Plata, donde buscaron destrabar la paritaria docente. Ante los 24 ministros de Economía del país, el ministro de Educación fue el primero en hablar. Bullrich planteó que Nación se hará cargo de un aumento del 100% para el Fondo de Incentivo Docente que se hará en dos etapas: primero en febrero y luego en julio. El ministro planteó que eso ayudará a las provincias a que encuadren la negociación con los docentes y no superen la suba del 25%.

Pero el planteo no cayó nada bien a varios ministros. En especial, le recriminaron que no podían ir con esa oferta luego de que Nación ofreciera en la paritaria federal un incremento del 40,25% sobre el piso salarial de la actividad. Ante el reclamo, Bullrich pidió "disculpas por el error de comunicación". En pleno mea culpa el ministro nacional quiso convencer a los funcionarios provinciales y les dijo que no cerró la paritaria federal por el 40,25%, si no que la suba fue de menos del 30%.

Ante las críticas de los ministros de las provincias, Bullrich ofreció que las provincias, en una primera etapa, cierren con el tope del 25%, y que la Nación, en un segundo tramo (que podría ser en agosto) aportaría los puntos que faltan. Con ese planteo, y después de 40 minutos, el ministro nacional se retiró de la reunión.

Tras el capítulo docente, desde la cabecera, Frigerio metió la coparticipación en la carta, flanqueado a la derecha por el ministro de Economía de Buenos Aires, Hernán Lacunza, y a su izquierda por el secretario del Interior, Sebastián García de Luca. Atento al reclamo de los gobernadores peronistas para que le devuelvan el 15% de la coparticipación, el ministro quiso bajar los ánimos. "Tratemos de llegar a un acuerdo político que los beneficie a ustedes más de lo que les llevaría la vía judicial", esbozó Frigerio.

El ministro planteó descentralizar obras que pagaba Nación a municipios del interior. No dio detalles, sino que usó el mismo ejemplo de siempre. "La Nación no puede hacerse cargo del cordón cuneta de un municipio", afirmó. También habló de descentralizar los impuestos y que las provincias se hagan cargo de algunas alícuotas, pero sin dar precisiones.

Tras la introducción, habló cada ministro y Frigerio, quien pidió que "no haya tabúes", recibió fuego amigo de entrada. El ministro bonaerense Lacunza abrió con fuertes críticas: "No puede ser que por coparticipación cada bonaerense reciba $ 6000 cuando el resto de los habitantes del interior reciben $ 21.000 por persona". Además, planteó que al "Fondo del Conurbano habría que cambiarle el nombre porque no existe más".

En tanto, la liga de gobernadores peronistas insistió en que el 15% de coparticipación "no es un reclamo, es un derecho". Dentro de este grupo, el titular de la cartera económica de San Juan, Roberto Gattoni, adelantó que el próximo 16 de marzo habrá otra reunión donde "con un temario básico, déficit fiscales, 15%, entre otros puntos". A su vez, el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, reclamó financiamiento para la caja de jubilaciones. Tras la reunión, el ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Donnini, se retiró sin hablar con la prensa. La gobernadora Alicia Kirchner, quien tiene una de las relaciones más distantes con la Nación, le reclamó esta semana a la Casa Rosada $ 600 millones.