Frente a la liga de gobernadores, el cristinismo se acerca a los ex

Se sabe: en la política, los ahijados suelen desentenderse muy rápido de sus padrinos. A pesar de todo, si falla el Plan A (reformar la Constitución), a falta de re-re-releección, todo mandamás peronista provincial termina apelando a un delfín. Al poco tiempo, suelen emerger acusaciones mutuas de traición. El cristinismo puede dar cátedra. Por eso, ante la eventual configuración de un espacio de PJ "light" formado por los gobernadores, Unidad Ciudadana (UC) ondea la posibilidad de enfrentarlos sumando a sus ex (despechados) a su boleta.

Sin romper del todo. Aún. La foto de hoy puede derivar en otra película a medida que se acerque la próxima presidencial. Como antecedente, basta recordar aquellos intendentes del Conurbano que, de criticarla, pasaron a clamar por la postulación de Cristina Fernández de Kirchner en 2017.

Por eso, por caso, cuando el espacio kirchnerista se lanzó en La Rioja hace un mes, como parte del tour nacional que organizó Oscar Parrilli, el ex Secretario General de la Presidencia y el ex titular de la Afsca, Martín Sabbatella, visitaron al gobernador Sergio Casas. Pero su antecesor, Luis Beder Herrera, envió su acompañamiento.

Apenas días después del encuentro K, el diputado adelantó que el año que viene, en una alianza con la Democracia Cristina y otros partidos locales "vamos a ir con candidaturas en todos los estamentos". No nombró al PJ, que está en manos de Casas. Ahora bien, salvo que logre aprobar una enmienda, como ya fue Vice de Beder, el actual mandatario no puede aspirar a otro mandato en 2019.

Similar panorama se abre en San Juan. El próximo viernes 19, UC se presentará en San Juan. El orador principal será José Luis Gioja, ex gobernador y repuesto presidente del PJ Nacional. Por ahora, no está en agenda ninguna participación del actual mandatario Sergio Uñac; uno de los que eran considerados "dialoguistas" en la Casa Rosada. Tampoco, por ahora, se sumó formalmente al PJ soft, de su par salteño Juan Manuel Urtubey y el cordobés Juan Schiaretti, más Sergio Massa y el senador Miguel Ángel Pichetto.

"Tengo el overol para trabajar donde me pidan", fue la frase de Gioja, hábil con las palabras, para anotarse en 2019 el pasado julio. Fue el primer aviso. Ahora, como uno de los máximos referentes del justicialismo que quiere una megaPASO, el kirchnerismo lo puede impulsar su regreso a la provincia, la que ya gobernó en tres periodos.

Es el mismo escenario en Tucumán. La interna entre Juan Manzur y el ex José Alperovich no deja de tomar temperatura. Con pies de plomo, el cristinismo planifica su desembarco sin dinamitar aún los puentes con el ministro de Salud K. Si bien no fue (por veto) a la foto de Los Cuatro, hoy está más cerca de ese peronismo. Alperovich, por el contrario, es un asiduo visitante del Patria, para charlar con su compañera del Senado.

En Entre Ríos, el ex Sergio Urribarri (que quiso ser presidenciable K 2015) comenzó a moverse este año contra su sucesor Gustavo Bordet. Y en Chaco no hace falta recordar que vive Jorge Capitanich.