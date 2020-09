Frederic cuestionó la "irresponsabilidad política" de la oposición

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, cuestionó la "irresponsabilidad política" de sectores de la oposición que "abonan a un clima que no le hace bien a la sociedad argentina" luego del banderazo que se hizo ayer en todo el país contra el gobierno.





"Estamos atravesando una época inédita por esta pandemia y eso muestra una gran irresponsabilidad política de los sectores que se reconocen como oposición", señaló Frederic hoy en declaraciones a AM750.



La ministra afirmó que "no hay un clima golpista", sino que existen "personas que tienen intervenciones irresponsables: algunos exdirigentes políticos que reclaman un protagonismo que no tienen y abonan a un clima que no le hace bien a la sociedad argentina".



También, la ministra cuestionó la protesta realizada días atrás frente a la residencia de Olivos en el marco del conflicto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y evaluó que fue "completamente repudiable" y que "tiene que haber sanciones del personal que fue a protestar".



"Es un lugar que no tiene ninguna relación con la protesta pero sí creo que lo que va a hacer el gobernador de la provincia es analizar caso por caso y aplicar las sanciones que correspondan", aseveró Frederic.



En otro orden, declaró que actualmente el índice de delitos es "más bajo porque la circulación está restringida", pero aceptó "un significativo ligero aumento de la violencia en los robos". "Eso nos tiene preocupados, alertados y sobre todo a los ministerios de seguridad de las provincias", reconoció la funcionaria.