Franco Macri: “Si no sabés manejar una empresa, no sabes manejar un país"

“Un país es una empresa, sino sabés manejar una empresa, no sabés manejar un país”, contestó esta noche Franco Macri, empresario y padre de Mauricio, el actual presidente de la Argentina. La frase y la pregunta tiene como telón de fondo no solo la condición de ejecutivo del entrevistado y de su hijo primer mandatario sino que opera sobre el debate suscitado a partir de la incorporación de CEOs en la administración nacional luego del triunfo de Cambiemos. Para Franco Macri, es, a todas luces, un debate saldado.

No fue la única definición del papá del Presidente, en torno de cuya relación, no solo filial, sino inclusive política, siempre se han tejido especulaciones. Macri abordó la cuestión desde distintos ángulos: “Voté a Néstor Kirchner”, dijo, aunque después advirtió que “desde Frondizi para adelante, todos los gobiernos han sido un desastre”. Esto pese a que, en distintas oportunidades, como si se corrigiera sobre la marcha, señaló criticas a las gestiones posteriores, pero en esos casos tomó como referencia “a Menem”, de quien siempre se dijo que había sido uno de sus empresarios emblemáticos, sobre todo de los cuestionados “90”, en particular en el discurso kirchnerista.

Franco Macri recordó, por ejemplo, que desde la presidencia de Carlos Menem el país no recibía visitas de presidentes tan importantes como Barack Obama. Lo mismo alcanzó a explicar, en su español que preserva aún pasados los 80 las influencias de su italiano natal, sobre la provincia de Buenos Aires. “Desde Menem -dudo y jugó con su memoria- que no se hace nada en la provincia”.

Franco aprovechó para poner sus fichas en María Eugenia Vidal, la más destacada, sino la única, de las figuras que rodean a su hijo que mencionó enfáticamente. Lo hizo, entre otras cosas, para analizar la relación del Gobierno actual con el Papa Francisco, respecto de quien dijo que “apoyaba a Vidal”, como una forma de plantear, además, que no dudaba del apoyo del sumo pontífice al actual gobierno, en particular a su hijo Mauricio.

Se sabe que Franco Macri era un asiduo visitante del Papa cuando era el obispo Jorge Bergoglio. "El siempre me preguntaba sobre la mentalidad de los empresarios".

Uno de los momentos más intensos de la entrevista realizada por Carlos Pagni en TN, en su programa Odisea Argentina, fue cuando reveló que él consiguió u$s 10.000 millones de China y, consternado, advirtió “que todavía no se usaron”.

Franco denunció su incredulidad por esa situación y alcanzó a relatar un diálogo, con funcionarios o empresarios, en el que él recomendaba usar esos fondos para comprar trenes nuevos, mientras que del otro lado le advertían que era mejor comprarlos usados y arreglarlos en la Argentina, “porque es más negocio”, citó sin dar nombres y espetó: “Que hijos de puta”.