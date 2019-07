Francia "no está lista" para ratificar el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur

"Vamos a mirarlo en detalle y en función de esos detalles, decidiremos. Por el momento, Francia no está lista para ratificar" el tratado, señaló Sibeth Ndiaye, portavoz del gobierno francés, en una entrevista en el canal informativo BFM TV.

Para la vocera gubernamental, los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) deberán dar garantías a Francia para que ratifique el pacto, como sucedió con Canadá antes de rubricar su acuerdo comercial con la UE, el llamado CETA.

Según el semanario alemán Spiegel, se piden garantías adicionales, como para la protección de la selva amazónica y para los ganaderos vacunos franceses.

"No puedo decirles que vamos hoy a ratificar el Mercosur (...) Francia no está por ahora lista a ratificarlo", aseveró Ndiaye.

Mirá también Por Vaca Muerta fue récord la producción de gas y petróleo en mayo El Gobierno afirmó que fue posible gracias crecimiento del megayacimiento no convencional. En gas, se produjo el mayor volumen en 10 años. El petróleo acumula 15 meses de crecimiento interanual consecutivo.

El acuerdo alcanzado el viernes pasado por la Unión Europea y el Mercosur es el mayor jamás firmado por el bloque europeo.

Francia fue uno de los países más reacios al acuerdo porque teme que su influyente sector agrícola se vea afectado por la llegada masiva de productos sudamericanos al mercado.

En todo caso, el canciller de Brasil, Ernesto Araújo, afirmó que el Gobierno francés "entenderá" la importancia de ese pacto. "Esas declaraciones muchas veces se dirigen al público interno", evaluó Araújo.



Según el canciller brasileño, la Comisión Europea "aclarará todo para Francia", país del que dijo estar convencido de que comparte el interés que ha movido a los cuatro socios del Mercosur y a la UE en las negociaciones.

Brasil: canciller Araújo con presidente Bolsonaro

El medioambiente y el enfoque Bolsonaro

El ministro de Transición Ecológica y Solidaria francés, François de Rugy, reiteró que el acuerdo "no ha sido ratificado aún" y dijo que "no lo será" si Brasil "no respeta sus compromisos" en materia ecológica.

A la emisora Europe 1, De Rugy le dijo que Brasil tiene que cumplir sus obligaciones en la lucha contra la deforestación en el Amazonas, de lo contrario, el acuerdo no se ratificará.

Bloomberg - Estado brasileño de Roraima

El ministro francés también instó a que la futura Comisión de la UE y, sobre todo, la nueva mayoría en el Parlamento de la UE tendrá que "desarmar" el acuerdo antes de que lo ratifiquen.

Spiegel citó a Ndiaye al señalar que París pidió "reglas para casos extremos" para productores de remolacha azucarera y ganaderos que tendrían que posibilitar un freno a las importaciones desde Sudamérica en caso de que en esos rubros se registraran consecuencias negativas.

Las políticas medioambientales aplicadas por el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro han generado más de una polémica y críticas de organizaciones ecológicas. Araújo aseguró que Brasil "tiene y tendrá responsabilidad" en esa materia.

"El cuidado del medio ambiente también es una preocupación para nosotros", así como la producción de alimentos saludables, declaró el ministro, y negó que en el campo brasileño haya un uso descontrolado de plaguicidas, como han denunciado muchos grupos ecologistas brasileños y europeos.

"El uso de plaguicidas también es común en Francia y en toda Europa. Tal vez incluso sea mayor que el nuestro", dijo Araújo y recordó que "algunas grandes crisis alimentarias, como la de la 'vaca loca', surgieron precisamente en Europa".

Los ganaderos franceses, muy dependientes de las subvenciones europeas y organizados en explotaciones familiares extensivas que producen pocos ingresos (10.000 a 12.000 euros de media en 2018, según la Federación Nacional Bovina), consideran que no lograrán competir con las "fábricas de carne" latinoamericanas.

Y más aún teniendo en cuenta las diferencias en las prácticas de ambos continentes, que no los favorece: mientras que en la UE cada vez hay más normas medioambientales, en América se usan antibióticos como hormonas del crecimiento y soja modificada genéticamente.

Fuente: Telam

En la mira

Ayer se conocieron detalles del acuerdo sobre cuotas, aranceles y condiciones de acceso. Mientras tanto, vuelve al primer plano la agenda pendiente de reformas y cómo se repartirán mercados en el bloque.

De a poco se apacigua la euforia que el viernes pasado provocó el histórico acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, luego de 20 años de negociaciones.

Un aspecto clave ahora es saber cómo dirimirán al interior del Mercosur el reparto de las cuotas. Hasta ahora no hay información oficial al respecto.

Además, la asociación estratégica entre ambos bloques permitirán a las empresas del viejo continente cumplir con una de sus más ambiciosas metas, que es entrar a un mercado que mueve millones, que es el negocio de la Obra Pública argentina, y que hasta ahora permanece "cautivo" de las compañías nacionales.

No todo es color de rosa

El pacto podría encarecer la canasta de alimentos y complicar a las pymes. El acuerdo tendrá consecuencias inmediatas sobre la economía local, alguna de ellas no tan positivas, de acuerdo a un estudio de impacto encargado desde la capital política del viejo continente a una prestigiosa academia británica.

Los efectos adversos coinciden con las preocupaciones que, desde el viernes, levantaron diversos sectores productivos de la economía nacional.

La "Evaluación del Impacto y Sostenibilidad" del London School of Economics (LSE), una suerte de examen anticipado de qué puede ocurrir en temas económicos, sociales, ambientales y con una perspectiva desde los derechos humanos, arroja a primera vista que el acuerdo negociado podría elevar los precios de los bienes de consumo en la Argentina. También alerta del riesgo de adaptación que correrán las pymes frente a la aparición de nuevos competidores como proveedores de sus actuales clientes. Algo similar podría suceder con los pequeños agricultores.