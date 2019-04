Francia financiará con 100 millones de euros al BICE para renovables

La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) aprobó ayer un préstamo de € 100 millones (alrededor de u$s 115 millones) al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para el financiamiento de proyectos de energías renovables y eficiencia energética de PyMEs y grandes empresas de todo el país.

El presidente del BICE y ex ministro de Producción, Francisco Cabrera, firmó el acuerdo junto a Juliette Grundman, directora de la AFD en Argentina. En el acto también estaban presentes el Gerente General del BICE, José Luis Morea y el embajador de Francia en Argentina, Pierre Henri Guignard.

En diálogo exclusivo con El Cronista, Grundman contó que el préstamo es por 15 años (12 más 3 años de gracia) a tasas razonables de mercado. Estas estarían en torno a la suma de la tasa variable Libor más entre 500 y 800 puntos básicos, de acuerdo al tipo de proyecto.

Asimismo, Morea planteó que el BICE financia uno de cada tres proyectos de energías renovables activos en Argentina, y que ya tienen un total de 11 contratos para los que desembolsaron u$s 23 millones, otros 12 aprobados con montos por u$s 95 millones más, y 23 proyectos en análisis, que sumarían otros u$s 140 millones.

"Nuestra tarea es movilizar inversiones en parques de energías renovables y también en recambio de iluminación, calderas y mejoras de procesos químicos que generen reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero", agregó el Gerente General del BICE.

Se trata del primer crédito otorgado por la AFD a un banco argentino sin garantía soberana. La AFD está presente en el país desde septiembre de 2017 y ayuda a un total de 108 países a cumplir con proyectos que aseguren el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 en sectores como energía, salud, biodiversidad, agua, tecnología digital, urbanismo, capacitación profesional, entre otros. También está comprometido con el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

Según dijo Grundman, el préstamo se habilitó tras los encuentros que sostuvieron los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Francia, Emmanuel Macron. El último fue en noviembre en Buenos Aires, en la previa de la reunión del G20. Se estima que Francia contribuye con financiamiento a proyectos por un equivalente al 0,55% de su Producto Bruto Interno (PBI).

El BICE es un banco público argentino "que actúa como impulsor financiero de los proyectos estratégicos del país, contribuye a la ejecución de grandes obras de infraestructura, la generación de energías renovables, la promoción del comercio exterior y el acceso crediticio de los sectores productivos". En los últimos tres años multiplicó por más de 15 veces su financiamiento.