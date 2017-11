Francia apuesta fuerte a lo verde

El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó para el 12 de diciembre a una cumbre de jefes de estado para reafirmar el Acuerdo de París. Según Guignard, la cita apunta a evaluar los mecanismos de implementación de esos compromisos, jurídicamente vinculantes, y también apunta a dar un mensaje al presidente estadounidense Donald Trump, que retiró a su país del compromiso contra el cambio climático.

De momento, Macri no confirmó su presencia en París, siendo que la fecha se pisa con la conferencia de la OMC, en Buenos Aires. "No lo vamos a forzar a venir, pero confiamos en que el país esté representado a buen nivel. Si no viene, no tendrá significaciones políticas particulares", consideró el embajador.