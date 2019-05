Fraga: “Reino Unido puede ser un mercado muy atractivo para Argentina”

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, dijo hoy en Londres que desde el Banco Nación hay un profundo interés en ver las posibilidades que brinda el Reino Unido en materia de inversiones para la Argentina y habló también a la posibilidad de abrir una sucursal de la entidad crediticia en el país europeo.

"De ocurrir un Brexit, también es gran una oportunidad para la economía argentina, tanto en el comercio como en la finanzas”, expresó el titular de la entidad crediticia en Londres en diálogo con El Cronista durante la misión comercial que comenzó ayer en esta ciudad.

González Fraga participa junto a una delegación de funcionarios, legisladores, empresarios y emprendedores de un encuentro en busca de inversiones, que cuenta con el auspicio de la Cancillería argentina, la embajada británica en Buenos Aires, la embajada argentina en Londres y la Cámara Cámara de Comercio Argentino Británica (CCAB).

“Yo creo que el Reino Unido puede representar un mercado muy atractivo sobre todo para los productos agroindustriales argentinos para los cuales el Banco Nación trabaja tan intensamente”, reiteró.

“Desde carnes, alimentos y productos lácteos. Los principales referentes del sector, son clientes del Banco Nación y para mí sería un placer poder ayudar a abrirles este mercado tan importante. No debería dejar afuera los vinos argentinos y de la importancia que tienen en este mercado”, agregó.

En ese sentido, el funcionario dijo que está juntando elementos para renovar la decisión de abrir una oficina de representación en el Reino Unido que eventualmente diera lugar a una sucursal como tenía en Banco en el pasado.

También se refirió sobre uno de los principales motivos de su participación en esta misión, que fue impulsar con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el acuerdo que ya tiene dos años brindado por el UK Export Finance (UKEF), el organismo británico responsable de impulsar las exportaciones en el Reino Unido.

“Esto es un acuerdo de 1000 millones de libras de un seguro de riesgo soberano que posibilita el financiamiento de inversiones y cuya oficina que es nacional, tiene una obligación del componente importado muy bajo que es de sólo el 20%, cuando todo el resto tiene por lo menos el 50%".

Según González Fraga, esto genera una posibilidades de inversión en la Argentina con sólo un 20% de origen británico y el resto puede venir de otros países, “lo cual hace mucho más accesible y atractivo. Vamos a trabajar fuertemente para el próximo año, por lo menos en tener varios proyectos anudados con esto”.

Dijo que esto es una buena noticia para las Pymes, aunque sostuvo que eso sólo no alcanza y para ello hay que seguir sumando buenas noticias.

“Las principales noticias que tenemos que tener para la reactivación, vienen del lado político. De que se clarifique el horizonte político y que se disipe esta niebla que genera incertidumbre.

Para el titular del Nación, esto va a ir sucediendo en los próximos meses y por ese motivo quiere estar presente para ofrecer financiamiento.

González Fraga, insistió en que la locomotora del crecimiento tiene que ver con la inversión y las exportaciones, algo de lo que está convencido desde hace muchos años y por ello lo está volcando en la política del Banco Nación.

En cuanto a la percepción de los empresarios y funcionarios británicos respecto a las tasas altas y la inestabilidad cambiaria, el funcionario dijo que todo eso está derivado de la incertidumbre política.

"Ellos lo ven y por eso el 80% de las preguntas que realizaron tenían que ver con la política". Sobre todo, explicó González Fraga, lo relacionado con la fórmula lanzada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner y el futuro de Cambiemos.

“¿Qué pasa con esta fórmula que apareció este fin de semana?, ¿qué probabilidades tiene?, ¿qué va a pasar con el juicio?, ¿cuáles son las chances de Cambiemos? Todas las discusiones han pasado por ahí”, respondió González Fraga.

En ese sentido, dijo que el diputado Nacional, Eduardo Amadeo y el titular de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, fueron los encargados de dar las respuestas adecuadas.

“Las preguntas vienen por ese lado, no hay duda de que si se despeja el panorama político se reencauza también la macroeconomía y va a tranquilizarse el mercado cambiario”. En relación a la fórmula Fernández- Fernández, dijo que los empresarios, lo ven como los mercados, "que no lo tomaron como una mala noticia porque no le ven mucha chance".

Según el argumento del titular del Nación, "si el señor Alberto Fernández ha pensado distinto de la señora Cristina durante diez años, entonces es una fórmula incoherente que tiene pocas chances de sobrevivir. Entonces no suman los unos con los otros, porque los que respetan el pensamiento de Alberto Fernández, no pueden respetar el pensamiento de Cristina Fernández y vice versa".

Dijo que políticamente y esto los mercados lo han reflejado con el precio del aumento del precio de los bonos de ayer y la tranquilidad en el mercado cambiario. Para González Fraga, lo que sorprendió fue el impacto por lo sorpresivo del anuncio, no por lo acertado de la fórmula.