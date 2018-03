Fracasó un intento K para frenar la sesión

El ex director de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli intentó convencer a varios senadores del PJ-Frente para la Victoria de no dar quórum en la sesión que tuvo ayer el Senado, pero el bloque hizo caso omiso y además ratificó su unidad pese a los cortocircuitos de los últimos meses. Así trascendió ayer, luego de la reunión de bloque que mantuvieron los peronistas en la mañana.

Según consignó la agencia NA , varios legisladores del bloque contaron que el último miércoles Parrilli, estrecho colaborador de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, visitó algunos despachos para convencerlos de no dar quórum. El intento fracasó, pero la movida fue advertida por el presidente de la bancada, Miguel Pichetto, quien trata de mantener unido al bloque mayoritario, con un perfil de oposición más dialoguista que el que plantea el ala más dura del kirchnerismo y con los reclamos de las provincias como elemento de negociación.

Durante la reunión del bloque, Pichetto comentó –sin dar nombres– que sabía que "algunos ex funcionarios" habían pasado por el Senado y, luego de que varios senadores expusieran su postura, finalmente hubo conformidad respecto de la necesidad de mantener la unidad.