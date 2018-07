Fondos de CAF para transporte y energía

El banco de desarrollo de América Latina (CAF) aprobó un préstamo por u$s 400 millones para financiar obras de transporte, energía y financiamiento productivo en la Argentina.

El organismo multilateral ratificó su respaldo al "desarrollo sostenible" de la Argentina con la aprobación de tres operaciones que alcanzan ese monto. Las iniciativas se concentran en sectores estratégicos como transporte, energía y mercado de capitales para promover la productividad del país.

El Directorio aprobó un crédito por u$s 150 millones para el Proyecto de renovación del Ramal M -Tramo Tapiales-Marinos del Crucero General Belgrano del Ferrocarril Belgrano Sur-Fase II; otro por u$s 100 millones para el Programa Regional de Transporte Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires; y u$s 150 millones para el Programa de Desarrollo del Mercado de Capitales para el Financiamiento Productivo.

"Somos un aliado del desarrollo sostenible de Argentina y mediante estas operaciones la CAF ofrece al país un aporte que no es exclusivamente financiero, sino también de conocimiento y experiencia en infraestructura de transporte y transmisión eléctrica", sostuvo el presidente de CAF, Luis Carranza.

Destacó también el respaldo a "temas de inclusión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado de capitales, con el propósito de impulsar la productividad y el bienestar de la población, con una visión integral y de largo plazo".

En el caso del Belgrano Sur, se incluyen intervenciones como la renovación y duplicación de vías, señalamiento del tramo; renovación o mejoramiento de pasos a nivel, entre otras.