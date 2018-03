Fondos buitres más duros objetan la moción argentina de levantar el pari passu

Los fondos que rechazaron una oferta de la Argentina para saldar un multimillonario juicio por la deuda en default pidieron ayer a la Justicia de Nueva York no adoptar una moción a favor del retorno de ese país a los mercados y abogaron por seguir negociando.

En una carta de 36 páginas firmada por el abogado Robert Cohen del fondo NML Capital, los querellantes indican al juez federal Thomas Griesa que "debe negar la moción de la Argentina para cancelar sus órdenes en este momento crítico del litigio". "Hay, finalmente, una perspectiva razonable de alcanzar una solución equitativa de esta disputa global sin precedentes. Pero las negociaciones sólo comenzaron este mes y están en marcha", afirma la misiva, que justifica el rechazo para "poder continuar en estos esfuerzos nacientes pero sinceros".

El gobierno argentino pidió el 11 de febrero a Griesa levantar la orden del pari passu o tratamiento equitativo a favor de esos fondos, de modo de poder avanzar con su oferta para resolver el litigio por títulos en default desde 2001. La administración del presidente Mauricio Macri presentó el pasado 5 de febrero una propuesta para pagar u$s 6500 millones, sobre un total de u$s 9000 millones, a los fondos especulativos y otros acreedores para poner fin al multimillonario juicio. EM Limited y Montreux Partners, dos de los seis principales fondos especulativos que ganaron el juicio en Nueva York, aceptaron esa oferta, por la cual cobrarán u$s 849,2 millones y u$s 298,66 millones, respectivamente.

Sin embargo, otros querellantes y los dos fondos más duros, NML Capital y Aurelius, que en 2012 lograron una sentencia favorable para cobrar una deuda que hoy asciende a u$s 1750 millones, han rechazado por el momento la propuesta.

Las partes han continuado negociando sin resultado positivos y, en ese sentido, el abogado de NML indicó ayer en su escrito que "no es sorprendente que no se haya alcanzado en 18 días una solución a una multimillonaria transacción en dólares".

"Permitir que la Argentina proceda de esta manera coercitiva y apurada sería injusto con los querellantes que han luchado durante años –y a un costo enorme– para impulsar la solución", afirma.