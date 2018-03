Fondos buitre: Pichetto avisó que votará a favor y encaminó la aprobación del acuerdo

El jefe del bloque de senadores del PJ-Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, confirmó finalmente que votará a favor del acuerdo con los fondos buitre en la sesión que comenzará hoy a las 10. Su apoyo, el de mayor peso simbólico en todo el recinto para un proyecto oficialista, terminó de sellar la suerte del proyecto que, al atardecer, debería convertirse en ley. Así, el Gobierno quedará habilitado a activar los mecanismos para llegar a pagarles a los holdouts antes de que venza el plazo judicial fijado para el 14 de abril.



"Yo voy acompañar porque me parece que es lo mejor para el país", sostuvo Pichetto y, en una declaración que reavivó la interna peronista, agregó: "Néstor (Kirchner) pagaría. El desendeudamiento fue su meta desde el primer día". El rionegrino buscó así, en declaraciones a radio Con Vos, legitimar su postura de respaldo a la iniciativa oficial, rechazada por el sector kirchnerista de su propio bloque.



Según Pichetto, el acuerdo "es conveniente para el interés argentino". "Es injusto, es doloroso (tener que pagarles a los fondos buitre), podemos hacer valoraciones de las características de estos fondos, pero la realidad es que tenemos un juicio que hemos perdido, están corriendo los intereses punitorios que son gravosos para la Argentina y hay una medida cautelar que nos prohibe pagarle a la gente que creyó en las reestructuraciones", enumeró el senador.



Para explicar la división que mostrará su bancada a la hora de votar, el rionegrino insistió en que habrá "libertad de acción" para los senadores peronistas, aunque se preocupó en destacar especialmente que es "probable" que la mayoría del PJ-FpV acompañe la iniciativa. "Va haber un porcentaje importante de senadores que, en línea con los gobiernos provinciales, va a apoyar esta medida", aseveró.



"Yo voy a acompañarla también porque me parece que es lo mejor para el país, tratar de solucionar este problema, normalizar las relaciones con los acreedores externos y tratar de terminar un proceso que se inició en 2003, que tuvo como eje central el desendeudamiento. Me parece que el tema hay que terminarlo y voy a votar positivamente mañana (por hoy)", terminó de clarificar. Con su voto, el oficialismo espera sobrevolar el medio centenar de apoyos al proyecto.



Consultado sobre qué hubiera hecho el ex presidente Néstor Kirchner, Pichetto no dudó: "Pagaría –dijo– El desendeudamiento fue su meta desde el primer día. Además también le pagamos al Club de París, a YPF, al Ciadi, a todo el mundo. Este ciclo hay que completarlo, no entiendo cómo no se pone todo eso en defensa del gobierno anterior", remarcó.



Esa observación le valió una crítica de la diputada del PJ-FpV Juliana Di Tullio. "Kirchner no hubiera puesto en riesgo toda la reestructuración de la deuda Argentina. Es un contrasentido", sostuvo la ex jefa del bloque de diputados kirchneristas.



De convertirse en ley, el proyecto posibilitará al Gobierno pagar a los fondos buitre que litigan contra el país en tribunales de Nueva York desde hace una década, y que cuentan con una sentencia de pago a su favor firmada por el juez Thomas Griesa. Según establece el texto, tras varios cambios introducidos por la oposición en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo quedará habilitado para emitir deuda por hasta u$s 12.500 millones en los mercados internacionales y sólo podrá aplicar esos recursos al pago.



Para ello, según reza el artículo 2, primero la Cámara de Apelaciones de Nueva York deberá confirmar que levantará las sanciones al país. Los pagos sólo tendrán lugar tras "el levantamiento automático y efectivo de las órdenes Pari Passu".