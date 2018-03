Fondos buitre: Massa apoya, pero con objeciones

El diputado nacional y líder de Frente Renovador, Sergio Massa, comprometió el respaldo de su espacio para que la resolución del litigio con los fondos buitres resulte “lo mejor posible” y reconoció que las leyes que el oficialismo busca derogar son “un cepo para la argentina”. Pero al mismo tiempo advirtió que la deuda debe ser utilizada para realizar proyectos y no para pagar salarios, y que la inflación es el mayor problema que afronta el ciudadano: “Es una fábrica de pobreza fenomenal”.

En diálogo con Jorge Rial, Massa resaltó enfáticamente; “Que quede claro: Argentina tiene que salir sí o sí del default”, y aseguró que van a apoyar al Gobierno en ese camino, pero que a la vez tienen sus objeciones y propuestas para sumar, para que resulte “lo mejor posible” y “evitar cometer los mismos errores del pasado”.

“La Ley Cerrojo y la de Pago Soberano son para la Argentina un cepo, al igual que lo era el cepo al dólar, son un cepo al financiamiento externo para el país, las provincias, las empresas”, afirmó el diputado, y señaló que el conflicto con los holdouts “impide acceder a inversiones y a financiamiento”, y si “no se hacen las inversiones, la gente no tiene trabajo”.

El diputado especificó el problema del “cepo” a inversión extranjera y dio algunos ejemplos concretos. “Para una empresa que quiere invertir en energía eólica, depende de la tasa que pague la posibilidad de pueda llevar adelante ese proyecto o no, en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires o en la Patagonia.” También ejemplificó cómo influye en la obra pública; “la decisión de hacer el puente que une a corrientes con Santa Fe depende del financiamiento internacional, y “si no tenés acceso a los mercados de crédito” no se pueden llevar a cabo.

Sin embargo, aseguró que el bloque que lidera tiene sus objeciones y propuestas para sumar al proyecto. Por un lado, están hay modificaciones que pueden hacer al acuerdo, a sabiendas que “esto no es una propuesta” a tenedores, “esto es cumplir o no una sentencia judicial”. “La Argentina tiene una sentencia judicial en contra, y hay que ver cómo la cumplimos”.

Por otro lado, planteó una preocupación sobre los “límites del endeudamiento” futuro. “Limitemos el endeudamiento; que la Argentina salga al mercado para financiar el Belgrano carga, una central hidroeléctrica, una autopista. Si no, podemos caer en el error de utilizarlo para pagar sueldos con plata prestada”, continuó el diputado y planteó que “es como pedir plata prestada en el banco para salir a cenar todas las noches afuera”.

Consultado sobre la influencia en el día a día de la gente de este acuerdo, el ex candidato a presidente aseguró que el gran problema es otro; “Al tipo de a pie, lo que le cambia la vida de verdad es que el Gobierno se anime a enfrentar y derrotar la inflación”. Según Massa, este es “el problema más serio que tenemos en nuestro economía cotidiana”, porque “la inflación es una fábrica de pobreza fenomenal”. “Si el gobierno no le gana a la inflación, pierde la pyme, pierde el laburante, pierde el jubilado, pierde la gente.”