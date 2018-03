Fondos buitre: la Justicia de EE.UU. dio luz verde para que la Argentina salga del default

En una audiencia clave, la Corte de Apelaciones de Nueva York ratificó hoy la orden del juez Thomas Griesa de levantar las medidas cautelares que impiden el pago a los bonistas que entraron a los canjes 2005-2010 y a los que no cobran desde el 2001, lo que allana el camino para que la Argentina salga del default.

El fallo permite pagar a bonistas del canje porque se levanta el stay. Argentina emitirá los bonos para pagar a holdouts la semana próxima. Recién cuando se haga ese pago, habrá salido completamente del default.

“Hay que sacarle un poco de dramatismo. Ahora simplemente hay que esperar los tiempos y esperemos que los que acordaron en su momento no se bajen”, había indicado ayer el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, en declaraciones a la prensa en Nueva York.

Argentina tenía originalmente hasta el mediodía de mañana para pagar u$s 4.650 millones a fondos de cobertura que obtuvieron un arreglo tras más de una década de batallas judiciales en los Estados Unidos. Sin embargo, el pago se haría la semana que viene.

Esta mañana, ante el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, el fondo NML Elliott, del magnate Paul Singer, había dado que no cerraría su acuerdo con Argentina si no se le pagaba mañana. Pero el fallo del Tribunal modifica el statu quo. Luego el mismo fondo ratificó la vigencia del acuerdo aunque la Argentina no le pague mañana.

Los jueces anunciaron su fallo luego de un receso de 15 minutos que se tomaron despuès de que las partes -los abogados de los fondos con bonos defaulteados bajo ley Nueva York, los que tienen bonos de otras jurisdicciones y el Gobierno argentino- presentaran sus alegatos.

Con la decisión del Tribunal de Apelaciones, que ratifica una orden del juez de distrito Thomas Griesa, el Gobierno queda habilitado para emitir deuda por hasta u$s 15.000 millones, de los cuales u$s 12.500 millones fueron autorizados por el Congreso para cubrir el pago de deuda a los bonistas.

En paralelo a la presentación y el fallo de hoy, funcionarios del Ministeriod e economía se encuentran en pleno road show para promocionar la nueva emisión de bonos, la primera que hará la Argentina en los mercados internacionales en 15 años.