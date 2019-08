Fitch asigna grandes chances de reestructuración a la deuda argentina

James McCormack nos bajó el pulgar. Fitch Ratings, la calificadora de riesgo en la que se desempeña como Managing Director y Global Head of Sovereign & Supranational Group, degradó el viernes pasado de "B" a "CCC" la nota de la deuda de Argentina.

Así, los títulos públicos pasaron de "bono basura" a "riesgo elevado de incumplimiento". Un nuevo descenso en la escala, que también se verificó en la calificación de Standard & Poor's (S&P).

En una visita por Argentina, McCormack dijo a El Cronista que es probable una reestructuración de la deuda, pese a las declaraciones de Guillermo Nielsen, asesor económico de Alberto Fernández.

Pero, por ahora, el nivel de endeudamiento es sustentable, lo que aleja chances de un default.

- ¿Cómo evalúa la reacción del mercado tras las elecciones PASO?

- El mercado tenía formada una expectativa sobre los resultados, que fue diferente a lo que finalmente sucedió. Eso dio espacio para la reacción posterior. Si fue un overshooting o no, el tiempo lo dirá.

- ¿Cuáles fueron las variables que analizó para degradar la calificación de los bonos argentinos?

- Tuvimos dos razones para el downgrade. La principal fue que el ajuste en el tipo de cambio fue muy fuerte y, además, que el resultado de las elecciones abrió la posibilidad de un giro en las políticas macroeconómicas después de octubre. Eso explica un poco la vulnerabilidad.

En el pasado, cuando otros países tuvieron similares ajustes en el tipo de cambio, frecuentemente se necesitó una reestructuración de la deuda, aunque no hay una correlación inmediata. Hubo 16 casos en la historia con ajustes de esta magnitud y 5 necesitaron reestructurar su deuda.

- ¿No le cree entonces a los asesores económicos de la oposición, que aseguran que no se va a reestructurar la deuda?

- No diría que no confiamos en esas palabras, pero la cuestión es si la deuda en sustentable o no. Y en ese escenario, puede surgir la necesidad de la reestructuración.

- Pese a la baja en la nota, antes del viernes los bonos argentinos tenían la calificación "B", de bono basura. ¿Piensa que el Gobierno endeudó a la Argentina más allá de sus capacidades de repago y puede haber default?

- No aún. Si el nivel de endeudamiento fuera peor e impagable, nuestra calificación sería aún más baja. Pasamos de un escenario de reestructuración posible a probable, aunque no pensamos que pueda ser inminente.

Pero si el peso se depreciara aún más, la trayectoria de la deuda ahí sí sería insustentable. O incluso si hubiera problemas en la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el programa fiscal o una masiva fuga de capitales al exterior.

- Alberto Fernández se manifestó en favor de continuar la relación con el FMI pero de otra manera. A la luz de las últimas medidas que tomó el Gobierno, luce improbable cumplir con la meta de déficit primario cero, mientras que parece difícil que Fernández promueva una reforma previsional y laboral. Frente a este panorama, ¿qué razones tiene el FMI para entregar los siguientes desembolsos?

- Las metas que se negociaron con el FMI son eso, simplemente objetivos. Y si por la nueva situación macroeconómica se transforman en incumplibles, el FMI puede ser flexible frente al cambio en las condiciones del mercado y otorgar un waiver.

Lo que realmente va a mirar es si las autoridades tienen el compromiso real de cumplir con las metas en el futuro y seguir con esos objetivos.

- En una entrevista periodística del fin de semana, Fernández declaró que su intención es sentarse a hablar "uno a uno" con los acreedores privados y recordó la quita de 75% para los tenedores de bonos. ¿Puede repetirse esa situación? ¿Qué tan riesgosa es?

- Prefiero no comentar sobre esas posibilidades, sería algo muy especulativo.

- ¿Tiene en agenda una reunión con Fernández o su equipo económico durante su estadía en Argentina?

- No estoy seguro de eso, estaré ocupado en esta semana en conferencias y no era mi objetivo, pero es posible que me encuentre en reuniones breves con varios referentes del oficialismo y la oposición para explicar nuestra posición.