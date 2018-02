Finocchiaro: “Cada provincia hará su mejor esfuerzo en la paritaria docente”

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, se manifestó hoy "optimista" en relación al inicio de clases en todo el país previsto para el mes de marzo y dijo que cada provincia "hará su mejor esfuerzo" en la negociación paritaria con los gremios.

"Soy optimista con que el inicio de clases sea en marzo", expresó hoy Finocchiaro en declaraciones a Radio Nacional. En ese marco, el funcionario aseveró que "los ministros de Educación de cada provincia harán el mejor esfuerzo que puedan" en relación a las paritarias con los gremios docentes de cada distrito. No obstante, el titular de la cartera de Educación sostuvo que "hay gremios que se van a sentar y otros que no sé qué van a hacer", y reiteró sus críticas a aquellos sindicatos docentes "que todavía no se han sentado en una mesa y ya rechazan una oferta que jamás se les ofreció".

"Hay determinados gremios que tienen una lógica más política que gremial", indicó el funcionario nacional. Ayer, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, convocó formalmente a los sindicatos docentes a una primera reunión de la mesa paritaria 2018 para el próximo jueves, a las 17, en la sede del Ministerio de Economía, en La Plata. Si bien el Ejecutivo no adelantó ningún porcentaje, los sindicatos ya advirtieron que no aceptarán un eventual aumento de sueldo del orden del 15%, como trascendió.

Esta semana Finocchiaro recibió a los gremios docentes nacionales con el objetivo de retomar el diálogo tras el decreto que modificó la composición de la mesa en la que se discute el convenio nacional de los maestros.

De ese primer encuentro no participaron ni la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), que conduce Sonia Alesso, ni el Sindicato de de Docentes Privados (Sadop). En cambio sí estuvieron presentes otros tres gremios docentes nacionales: la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y la Confederación de Educación Argentinos (CEA). La Ctera, por su parte, anunció que el martes que el 28 de febrero realizará un congreso en que podrían decidirse medidas de fuerza, si el Gobierno nacional no atiende las demandas de reabrir la paritaria nacional del sector.