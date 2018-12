Financiamiento ofrecido por EE.UU. debe pasar filtros de transparencia

Algunos de los anuncios de inversión que se hicieron en el marco de la cumbre de líderes del G20 de fines de noviembre podrían no llegar a ejecutarse por los casos de corrupción que salpican a empresarios argentinos. Se trata de parte de los u$s 813 millones de la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés) que el Gobierno informó el 28 de noviembre que iban a financiar proyectos de inversión en energía.

A fines del mes pasado, se anunció que OPIC iba a financiar cinco proyectos diferentes en la Argentina, entre los que los más relevantes (por montos) son el del gasoducto Vaca Muerta-San Nicolás, por u$s 350 millones, en el que participaría Tecpetrol, empresa del Grupo Techint; el corredor vial C (Buenos Aires-Mendoza) por u$s 250 millones; y energía solar I, II y III, y energía eólica Chubut Norte III y IV, por u$s 118 millones.

Consultados sobre este aspecto, desde la OPIC buscaron bajar la intensidad a los anuncios de inversión de esos días, cuando marcaron que "firmar una carta de intención es el primer paso de muchos cuando se busca apoyo de OPIC para un proyecto".

"El proceso de solicitud es riguroso y, para recibir financiamiento, los proyectos y patrocinadores que buscan apoyo OPIC deben pasar por varios niveles de verificación y aprobación". Así lo explicitó ayer Amanda Burke, del área de Asuntos Externos de la OPIC, a El Cronista.

El tema emergió días atrás a través de una nota del periodista Sebastián Lacunza en Redd Intelligence, una agencia de noticias especializada en mercados emergentes para inversores en Wall Street.

En ese momento respondieron ante el interrogante de si estaban al tanto de la investigación judicial sobre Paolo Rocca en el caso de los cuadernos K que "el Gobierno de los Estados Unidos es consciente de la investigación en curso sobre el empresario y otros por las acciones tomadas durante el Gobierno anterior".

En ese sentido, describieron que "antes de que cualquier financiamiento pueda ser aprobado, comprometido o desembolsado, los proyectos que buscan apoyo y patrocinadores deben pasar por varios niveles de verificación y aprobación por parte de la agencia, incluidas verificaciones rigurosas de antecedentes".

Y agregaron que "la due dilligence de la OPIC es ordenada por el Congreso norteamericano e incluye, entre otros, el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE.UU. (FCPA) y otras leyes contra la corrupción".

Consultados por El Cronista fuentes de Tecpetrolprefirieron no realizar comentarios.

Rocca, CEO de Techint y uno de los empresarios más importantes de la Argentina, fue procesado por el juez federal Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos K el 27 de noviembre, justo un día antes de los anuncios de la OPIC. Luego del procesamiento, dos fiscales solicitaron que Rocca fuera arrestado, lo que debe resolver el magistrado.