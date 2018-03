Financiado con más deuda pública, subió a 4,8% del PBI el déficit de cuenta corriente

En un año en que se recuperó la economía y ya no hubo restricciones al comercio exterior ni al movimiento de capitales, el déficit de cuenta corriente se duplicó a u$s 30.792 millones en 2017, desde u$s 14.693 millones a fines de 2016, según informó ayer el Indec. La mitad fue explicado por el pago de intereses y dividendos y la otra mitad por el déficit en la balanza de bienes y servicios. Los argentinos siguen utilizando para consumo e inversión divisas por encima de las que producen y las consiguen mayormente de la deuda del sector público, que avanzó a $ 142.375 millones.

La sustentabilidad y financiamiento del déficit de cuenta corriente, que avanzó a 4,8% del PBI en 2017 (desde 2,64% del año anterior), un nivel que no se veía desde la salida de la Convertibilidad, se suma a la preocupación por el déficit fiscal.

En este contexto, la inversión extranjera directa (IED) avanzó a 1,7% del PBI (u$s 10.689 millones) desde 0,3% (u$s 1474 millones) de 2016, una fuente preferible de financiamiento porque es más estable. La deuda externa expone a la balanza de pagos a presiones cambiarias por el cambio de humor en los mercados.

"La foto es mala pero la dinámica es positiva: ni el nivel ni el destino del déficit de cuenta corriente es sustentable, pero el sector público está reduciendo el déficit fiscal y la IED está creciendo fuerte", dijo Gabriel Caamaño Gómez, economista de la consultora Ledesma.

El déficit de la cuenta corriente subió en sus tres rubros.

El saldo de bienes se deterioró desde un superávit de u$s 4426 millones en 2016 a un déficit de u$s 5522 millones (-0,9% del PBI), debido a un estancamiento en las exportaciones frente a importaciones que treparon u$s 10.466 millones.

"El déficit se explica principalmente por el desahorro del sector público, con exceso de gasto corriente. El del sector privado se está dando en un contexto de mayor inversión en capital fijo", dijo Caamaño Gómez.

En cambio, el déficit en el intercambio de servicios, que avanzó a u$s 9778 millones (1,6% del PBI) desde u$s 8190 millones, se debió al saldo negativo en viajes u$s 5446 millones (por los turistas argentinos que viajaron al exterior) y a la suba de 33% en el de transporte, a u$s 3443 millones.

El rojo en bienes y servicios, que se cuadruplicó a u$s 15.300 millones desde u$s 3765 millones, explicó casi la mitad del rojo de cuenta corriente. La otra mitad se debió al déficit de rentas, que se deterioró 31,7% en u$s 15.941 millones.

En ese rubro pesaron la remisión neta de utilidades -que subió 21%, a u$s 7743 millones- y el pago de intereses, producto del endeudamiento externo -saltó 43%, a u$s 8162 millones-.

"La dificultad de continuar con este esquema radica en que la cuenta de intereses siga creciendo y eso genere endógenamente necesidades de financiamiento cada vez más elevadas que induzcan a mayores déficits de cuenta corriente", indicó un informe de ACM, que no espera una mejora sustancial del balance de pagos para 2018, "lo cual es uno de los factores de vulnerabilidad del régimen de transición hacia el ordenamiento de la macroeconomía".

Un informe de Ecolatina previó que para este año "el déficit externo siga deteriorándose producto del crecimiento de la actividad y un tipo de cambio real aún apreciado", pero estimó que el mayor rojo "será más acotado respecto del salto observado en 2017".

Esta salida de dólares fue solventada principalmente por las inversiones en cartera (u$s 34.661 millones) y la IED. "Ingresaron más de u$s 3,2 de inversión financiera por cada dólar de inversión real", calculó ACM. "Se pudo cubrir las necesidades de financiamiento de la cuenta corriente con creces y el resultado fue una acumulación de reservas por parte del BCRA de u$s 15.747 millones", agregó.

El resultado es que la deuda externa bruta alcanzó u$s 232.952 millones, o 37,5% del PBI en 2017, tras crecer 29% interanual. Se debió en gran parte al incremento de la deuda del gobierno general (u$s 39.581 millones) y luego, a la del sector privado (u$s 8626 millones).