Finalmente levantaron el paro de pilotos y de a poco se normalizan los vuelos

Pese a que a la medianoche, el Gobierno dio marcha atrás con la norma para contratar pilotos extranjeros y desactivó el paro de 48 horas de los gremios aeronáuticos que comenzaba hoy a las 6 de la mañana, los pasajeros que fueron hasta los aeropuertos locales se toparon con una sorpresa: demoras y cancelaciones en los vuelos en Ezeiza, Aeroparque y Mendoza, sobre todo de Aerolíneas Argentinas y Austral.

Los trabajadores de los gremios convocaron a asambleas sorpresivas en Aeroparque y dejaron de cumplir funciones. La medida causó caos durante algunas horas. Recién pasadas las 9, los empleados regresaron a sus tareas.

"Les informamos que, a raíz del paro iniciado hoy a las 06 horas, fuimos convocados por la Secretaría de Trabajo a una reunión urgente con autoridades de la ANAC", indicaba el comunicado enviado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, sindicato que no se había dado por enterado de la decisión que a la medianoche tomó el Gobierno.

Más temprano, el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil, Tomás Insausti, había informado: "A pesar de que no hay ningún motivo, ahora no están operando. Los gremios estarían en una especie de asamblea, que es una forma de estar de paro y perjudicar a los pasajeros". En la misma dirección remarcó que "el funcionario remarcó que hay sindicatos que están buscando que "los vuelos no salgan".

Hora por hora

A la medianoche, el Gobierno dio marcha atrás con la resolución que revalidaba las licencias para los pilotos extranjeros y que generó un conflicto con los gremios de pilotos. Pasadas las 7, y pese a las promesas de levantar el paro, los pasajeros comienzan a inquietarse por las demoras y cancelaciones de algunos vuelos, sobre todo los de Aerolíneas Argentinas y Austral.

La decisión oficial se adoptó luego de que los sindicatos de pilotos lanzaron un paro por 48 horas, cuyo inicio estaba pautado para las 6 de hoy, luego de que fracasaran las negociaciones que durante un mes llevaron adelante en la Secretaría de Trabajo con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Cuando todo indicaba que los vuelos iban a funcionar con normalidad, algo pasó.

Horas antes de derogar polémica resolución, la Secretaría de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria, pero los gremios ratificaron la medida de fuerza.

El Ministerio de Transporte informó que hoy derogará la resolución 895/2018, del 22 de noviembre último, que revalidaba las licencias a pilotos extranjeros, a fin de "resguardar" el servicio aéreo del jueves y viernes, en plena temporada alta.

En un comunicado, la cartera que dirige Guillermo Dietrich enfatizó que entre hoy y mañana hay 96.000 pasajeros que tenían programado viajar en 876 vuelos de las aéreas locales, se que verían afectados por la huelga lanzada.

También señalaron que hoy, desde las 8, habrá una nueva audiencia en Trabajo entre las autoridades aeronáuticas y los sindicatos para consensuar una nueva reglamentación al artículo 106 del Código Aeronáutico.

La decisión

La derogación se hace "en vistas a la nueva audiencia en las oficinas de la Secretaría de Trabajo para consensuar una nueva reglamentación y para asegurar los servicios aéreos de jueves y viernes, en plena temporada alta", se informó.

Transporte afirmó que el artículo 106 del Código Aeronáutico es el que dice que la tripulación con funciones aeronáuticas debe ser argentina y a su vez permite que “un porcentaje” pueda ser extranjera “por motivos técnicos” por máximo de dos años.

"La resolución 895/2018 simplifica y aclara las categorías de pilotos a las que pueden acceder los extranjeros. La norma anterior, se regía con categorías desactualizadas que no coincidían con las categorías establecidas en el propio Código Aeronáutico. Lo que hace la nueva norma es especificar categorías para simplificar un trámite", expuso Transporte.



Y agregó que el cambio que hizo la ANAC "forma parte de un trabajo de aggiornamiento de normativa para actualizar las regulaciones del sector. Ésta en particular se pensó: para los instructores extranjeros puedan serlo con menos tiempo burocrático; y para que los pilotos argentinos que trabajaron en el extranjero y vuelven al país puedan revalidar su licencia en forma más ágil (lo que demoraba 40 días se pretende llevarlo a sólo 7).

"En vistas al paro anunciado por pilotos, se derogará la resolución, y la validación de licencias extranjeras continuará haciéndose con la legislación anterior", completó el comunicado de Transporte.