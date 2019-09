¿Fin del sueño reeleccionista? Macri priorizó el plan "llegar", dicen los analistas

Si algo no estaba en los planes de Mauricio Macri para su Presidencia era tener que restringir la compra de dólares a los ahorristas, esto es, reinstaurar el “maldito cepo” cambiario, esta vez en su versión más light, pero en definitiva la última bandera que el mandatario parecía no estar dispuesto a resignar en su camino a octubre, tras el "palazo" electoral que le propinó el adverso resultado obtenido en las PASO.

Sin embargo, al Presidente no le quedó otra opción, en medio de la creciente incertidumbre política y económica, la caída de reservas, la inflación récord, la recesión brutal y el default “selectivo” en el que país ingresó la semana pasada como epílogo de sus días en el poder.

Lo cierto es que con las últimas medidas económicas de emergencia anunciadas por el Gobierno el fin de semana, el Presidente tomó una decisión en su hora más difícil: ordenar la transición para llegar al 10 de diciembre, a costa de "sacrificar", a decir de los analistas políticos, la mínima chance que le permitía soñar aún con torcer el resultado de las PASO y conseguir su reelección.

La hazaña que imaginaban los “halcones” del Gobierno de lograr dar vuelta la taba y cambiar el resultado en octubre para forzar un ballotage, una posibilidad remota en la que parecía de a ratos creer, incluso, el propio Presidente, suena hoy, casi, a ciencia ficción, sostienen los expertos consultados por El Cronista. Y el Presidente parece ya no tener más margen para intentar otra cosa que no sea contentarse con llegar al 10 de diciembre y entregar el mandato a su sucesor en los tiempos que marca la Constitución, que no es poco. Por más que Miguel Pichetto y Elisa Carrio, sigan sosteniendo públicamente lo contrario.

Evitar el incendio

“Macri está enfocado ahora en evitar el incendio y terminar su mandato”, sostiene el sociólogo Marcos Novaro, para quien es “difícil” aún saber si las medidas adoptadas de urgencia por el Gobierno este fin de semana serán suficientes para contener la sangría de dólares y estabilizar la economía hasta el 10 de diciembre.

Para Novaro, la única campaña posible para Macri de ahora en adelante es "mostrarse responsable" en su rol de Presidente y evitar "males mayores", intentando frenar la escalada del dólar y la pérdida de reservas, aunque resta saber aún si contará con la ayuda del FMI en esa tarea, que debe decidir si libera el desembolso pendiente de u$s 5400 millones que establecía el cronograma del acuerdo para septiembre.

Del "éxito" de las últimas medidas dependerá también, en parte, saber si Macri logrará o no mantener en octubre el porcentaje de votos que obtuvo en las PASO o corre el riesgo en las semanas que restan de aquí a la elección general de perder apoyos en este arduo camino.

"No creo que la gente que lo votó lo abandone. Ahora, dependerá del dólar, que puedan mantenerlo entre los 60 y los 65 pesos. Pero la elección está jugada, la gente lo sabe y no va a votar para cambiarla", señala el sociólogo.

Otra clave, apunta Novaro, será contar con la voluntad de cooperación de la oposición, ver qué tan "responsables se muestran" frente a este escenario, y la capacidad del Gobierno de anudar consensos en el Congreso, donde el oficialismo intentará acordar el proyecto para reperfilar la deuda pública.

El analista Enrique Zuleta Puceiro disiente con Novaro en este punto.

"Si el Gobierno pretende comprometer a la oposición y hacerle pagar costos, se equivoca. Creen incluso que Fernández va a pagar caro sino coopera. No va a pasar, es una ingenuidad. La experiencia mundial indica que esto jamás beneficia al responsable del pánico. También Alfonsín creyó que Menem iba a pagar su falta de cooperación en el 89 y, por el contrario, salió fortalecido. Y lo mismo ocurrió en el 2001. La factura la paga el que se va", asegura Zuleta.

Para el analista, el Gobierno no tiene posibilidad alguna de reelegir en octubre. "Con medidas como esta última, que a decir del Gobierno apunta a preservar la plata de los ahorristas, a lo sumo puede aspirar a retener los votos de las PASO, y no mucho más", dice.

Por su parte, Julio Burdman, aclara que él nunca creyó que Macri tuviera chances serias de conseguir un nuevo mandato. En efecto, el politólogo venía diciéndolo desde hace meses, aunque su opinión era prácticamente una voz en el desierto, a contramano de los pronósticos de casi todas las encuestas de opinión que le atribuían erróneamente al Presidente un empate técnico con su principal rival, Alberto Fernandez, el candidato del Frente de Todos, claro triunfador en las PASO.

Fernández le sacó al Presidente más de 15 puntos en las primarias, un resultado que precipitó el actual y complicado escenario de incertidumbre.

“Siempre pensé que Macri no tenía chance de ser reelecto. Y después del 49% que Alberto Fernández obtuvo en las primarias, esas chances diría que son directamente nulas”, sostiene Burdman, y afirma que no hay ningún caso en el mundo, a excepción del griego Alexis Tsipras, en el que un presidente que llega a un acuerdo con el FMI luego reelija, porque se trata de contextos extremadamente adversos”.

En rigor, después de haber reelegido al primer ministro más joven de Grecia en 150 años en septiembre de 2015, a Tsipras, los griegos le soltaron la mano y en julio de este año optaron por la alternancia.

"Creo que lo que está haciendo hoy el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, es coordinar esto con la oposición, porque se supone que estas medidas cuentan con el aval de Alberto Fernández y, de alguna manera, Lacunza pasó a ser un ministro para la transición", agrega el politólogo.

Burdman no descarta del todo, sin embargo, un adelantamiento electoral, si las medidas oficiales no logran el efecto deseado y se profundiza la crisis. Con todo, aclara enseguida que la Constitución lo impide. A lo sumo, la fecha podría correrse al domingo 13 de octubre, apenas 15 días antes de la fecha prevista. En la Argentina, está claro, 15 días pueden ser una eternidad.