Ferreres advirtió sobre el déficit fiscal

El economista Orlando Ferreres consideró que "hasta ahora vamos muy bien" económicamente, pero advirtió que hay que achicar el déficit fiscal y consideró que "una corrección chica de las tarifas no arregla nada el déficit".

A criterio de Ferreres, "ahora hay que empezar a sufrir la corrección de los problemas. Hasta ahora fue muy bueno todo. Desde el punto de vista económico. Se hizo una transición tranquila que no generó ni fuertes presiones, ni shocks ni desesperación, ni desempleo. No hubo tomas de supermercados".

En declaraciones radiales, dijo que un anuncio de aumento tarifario quizá genere pocas repercusiones en época vacacional, pero impactará en marzo, al momento de pagarlo. Sostuvo que el pago de los aumentos tarifarios va a coincidir con la paritaria, por lo que "el programa para los primeros meses del año se vuelve complicado".

El economista expresó que la situación económica que dejó el kirchnerismo "no se iba a arreglar en dos días" porque había muchas bombas preparadas".

"Los futuros hacían que el dólar subiera poco porque si no generaría una expansión monetaria muy grande. Efectivamente, no se podía devaluar mucho y corregir tarifas. Todavía no se corrigió ninguna tarifa", aseguró.