Ferreres: “Hay 1,2 millón de empleados más que los necesarios”

Para el economista Orlando Ferreres, el exceso de empleados públicos, sobre todo en reparticiones provinciales y municipales, es uno de los grandes problemas que tiene por delante el gobierno para encarrilar la economía y conseguir que se dé el escenario optimista, en el que él prevé, para el año que viene, un crecimiento del 4% o 5% y una inflación del 15%.

Aunque plantea cierta incertidumbre, sobre todo en cuanto al gasto público y el clima social, Ferreres se muestra bastante optimista y ve a la economía “bastante bien, dentro de lo que es la situación heredada”. “Si uno hace la lista de todas las distorsiones que quedaron, se van resolviendo una tras otra bastante bien”, afirmó esta mañana en declaraciones a Radio con Vos.

Según el economista, “cualquiera que hubiera ganado” las elecciones “habría hecho cosas parecidas a estas”. Y aunque es cierto que se observa un recalentamiento de la inflación inflación, “a veces uno está bien pero sabe que va a ir mal después” y aunque “ahora hay dificultades” se deben a que “se están corrigiendo distorsiones que permiten tener un futuro”.

Ante la pregunta sobre qué prevé en un escenario optimista, respondió: “Si funciona lo que están haciendo, podría ser que a mediados del segundo semestre, por septiembre, empiece a mejorar la actividad y la ocupación y el año que viene podría haber inversiones” y “un crecimiento del 4 o 5% y una inflación del 15%”.

Pero también advirtió que “podría pasar que no se pueda bajar el gasto público, sobre todo en las provincias y municipalidades, donde es muy grande el desorden”. “Hay 1,2 millón de empleados más que los necesarios y eso es difícil de arreglar. Si se baja la inflación, no va a alcanzar la plata para pagar a los 9,4 millones de jubilados que hay. Y ahí se complica mucho eso. A la gente no le va a gustar ganar menos, tampoco en el sector público, y eso va a generar conflictos”, citó, entre los elementos que según él aportan pesimismo y que podrían hacer que el 2017 cierre sin crecimiento y con una inflación más alta.

Ferreres fue aún más allá y dijo que el 1,2 millón de empleados públicos que mencionó como “de más” son los que se agregaron cuando ya había un exceso de empleados públicos. Pero aseguró que su idea no es que haya que despedirlos sino que el Gobierno “tiene que ir generando actividad del sector productivo para ir traspasando a esa gente que entró en el sector público”.

También sostuvo que no ve que en este momento esté habiendo una ola grande de despidos en el Estado. “Por ahora, los despidos que hay son más bien políticos y de ñoquis. En general, lo que se está sacando son los ñoquis de los últimos tiempos, incluso de los últimos meses, gente que entró cuando la economía ya estaba parada”, afirmó.

De todos modos, insistió en que le parece “más probable” el escenario optimista y comentó ya nota “llamadas que no tenía desde hace más o menos 15 años para ver si hay empresas que se podrían comprar y cuál es el valor”.

“Estamos saliendo de un default que empezó en diciembre de 2001” de un “desacato con el sistema financiero de Estados Unidos, que es el 40% del mundo. Creo que eso está cambiando el panorama y se lo ve muy distinto al mundo. Macri enfrentó a los populismos de América Latina, a Maduro y otros, se está mostrando como alguien que podría liderar una corriente distinta y eso los inversores lo ven bien”, concluyó.