Ferreres: "Enero puede ser un mes de inflación bastante alta"

El economista Orlando Ferreres consideró que “hasta ahora vamos muy bien” económicamente, pero advirtió que hay que achicar el déficit fiscal y consideró que “una corrección chica de las tarifas no arregla nada el déficit”.

A criterio de Ferreres, “ahora hay que empezar a sufrir la corrección de los problemas. Hasta ahora fue muy bueno todo. Desde el punto de vista económico. Se hizo una transición tranquila que no generó ni fuertes presiones, ni shocks ni desesperación, ni desempleo. No hubo tomas de supermercados”.

En diálogo con radio Mitre, dijo que un anuncio de aumento tarifario quizá genere pocas repercusiones en época vacacional, pero impactará en marzo, al momento de pagarlo.

Sostuvo que el pago de los aumentos tarifarios va a coincidir con la paritaria, por lo que “el programa para los primeros meses del año se vuelve complicado”.

El economista expresó que la situación económica que dejó el kirchnerismo “no se iba a arreglar en dos días”. “Había muchas bombas preparadas. Los futuros hacían que el dólar subiera poco porque si no generaría una expansión monetaria muy grande. Efectivamente, no se podía devaluar mucho y corregir tarifas. Todavía no se corrigió ninguna tarifa”.

Dijo que “ahora la nafta subió seis por ciento, pero la devaluación fue mucho mayor, es decir que en dólares bajó la nafta. Por suerte, ahora también están negociando una reducción del precio del petróleo en el mercado local. Paradójicamente está mucho más caro que el de los demás países”.

El economista consideró que el desempeño de las autoridades económicas es correcto pero es “gradual”, aunque también admitió que “es complicado mantener la gobernabilidad cuando se tiene que hacer un ajuste fuerte a cabo de un tiempo”.

Sobre la suba de ayer del dólar, dijo que “empezó la demanda de dólares de la importación y el dólar para los viajes. Está bien manejado el tipo de cambio por el Banco Central. La idea es que fluctuara entre 13 y 15, o 15,50 pesos en los primeros meses y está fluctuando, de acuerdo a la oferta y la demanda”.

“La inflación de enero va a ser bastante fuerte si se confirman los aumentos que se prevén para las tarifas. Van a aumentar las obras sociales, varias cosas. Puede ser un mes de inflación bastante alta, hasta 4, 5, 6 por ciento. Es un mix complicado. Eso explica en parte la suba del dólar”, estimó.