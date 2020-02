Fernández puso en duda la reunión con Bolsonaro pese a que prometió su apoyo ante el Fondo

El presidente Alberto Fernández puso en duda su primer encuentro cara a cara con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, que fue acordado para el 1º de marzo en Montevideo, al margen de la ceremonia de jura del nuevo mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, tras la visita de dos días que el canciller Felipe Solá realizó a Brasilia esta semana.

Al aire en Radio Rivadavia, el presidente se excusó de acudir a la capital de la Banda Oriental, habida cuenta de que ese mismo domingo por la mañana debe dar apertura al período de sesiones ordinarias en el Congreso y dirigir un mensaje a la asamblea legislativa y al pueblo sobre la marcha del país.

"No sé si puedo ir porque ese día se inauguran las sesiones ordinarias del Congreso acá en la Argentina", explicó el jefe de Estado. "A mí me encantaría poder acompañar a Lacalle, pero si no puedo hacerlo, le propondré verlo al día siguiente", agregó.

En efecto, la ceremonia de apertura de sesiones está prevista para el mediodía, aunque fuentes parlamentarias comentaron que podría adelantarse el discurso del presidente ante el hemiciclo si acaso decide viajar al Uruguay.

Como contó El Cronista, la ceremonia de traspaso de mando comenzará en el vecino país cerca de las 14, con la entrega de atributos de parte del presidente saliente, Tabaré Vázquez, a su sucesor, Lacalle Pou. Luego, el líder del Partido Nacional y flamante jefe de la coalición de centroderecha que desplazó al Frente Amplio pronunciará un discurso en la Plaza Independencia, en lo que se conoce como la "Ciudad Vieja" montevideana.

El presidente concedió una extensa entrevista con una radio AM.

En su intervención radial, el presidente destacó el apoyo que Brasil comprometió en favor de la Argentina ante el FMI tras la reunión que Solá tuvo con funcionarios del vecino país.

En la mañana de este jueves, al salir de la residencia presidencial de la Alvorada, Bolsonaro reconoció haber encomendado la tarea de respaldar las gestiones argentinas a su ministro de Economía y representante ante el Fondo, Paulo Guedes, y se permitió evaluar que "guardadas las debidas proporciones, la Argentina está peor que nosotros".

Tras el encuentro con Solá; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y el embajador Daniel Scioli, el brasileño morigeró notoriamente sus comentarios en público sobre la nueva conducción del Poder Ejecutivo, aunque volvió a deslizar el riesgo de que la Argentina pueda convertirse en Venezuela.

Fuentes parlamentarias comentaron que podría adelantarse el discurso de Alberto Fernández en el Congreso si acaso decide viajar al Uruguay para la asunción de Lacalle Pou.

"La Argentina nos interesa, porque es el principal socio comercial de la región y el cuarto a nivel mundial. Quiero ver a la Argentina crecer, que sea una Argentina grande, ¡no una patria bolivaria!, no, ¡una Argentina grande!", declaró ante periodistas apostados en la puerta de su residencia.

Las señales de esta mañana de Bolsonaro chocan con la incógnita que Fernández puso sobre este eventual encuentro, que pondría fin a una serie de escaladas verbales iniciadas durante la campaña electoral por parte del brasileño, que se involucró personalmente en la campaña pidiendo el voto en favor de Mauricio Macri.

El mandatario del vecino país dijo haberle confirmado al embajador Scioli que deseaba verse con Fernández en el Uruguay. "Voy a estar en la toma de posesión de Lacalle, e incluso mandé a atrasar mi regreso para poder conversar con otros jefes de Estado", comentó en tono sugestivo.

"Me interesa conversar con Fernández, porque el embajador (Scioli) me trajo una buena noticia ayer ya que [a los argentinos] les interesa aprobar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. También tenemos otros acuerdos en vistas con Japón, Canadá y Corea del Sur", declaró un entusiasmado Bolsonaro.

Fuentes diplomáticas al tanto de las conversaciones en Brasilia dijeron a este diario, sin embargo, que el escenario que compartieron con Bolsonaro es de una improbable aplicación del acuerdo de asociación estratégica con el viejo continente debido a las resistencias que varios países presentan, lo cual es beneficio en parte al Gobierno para evitar una apertura demasiada amplia de las importaciones que pudiera afectar la producción y la industria local.