Fernández: "La única explicación de que Macri sea competitivo es el enojo de la gente con Cristina"

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fenández, relacionó hoy la competitividad del presidente Mauricio Macri con el "enojo de la gente con Cristina (Fernández de Kirchner) y el peronismo", al analizar el panorama político de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo domingo, y dijo que por ese motivo hay "cosas no pueden volver a repetirse" de los gobiernos anteriores.

"Hay que ser franco. No hay explicación para que Macri sea competitivo más que el enojo de la gente con Cristina y el peronismo", afirmó Fernández esta mañana en diálogo con Radio 10.

Por ese motivo dijo que "no pueden volver a repetirse" las situaciones que "molestaron" a los argentinos durante los años de gobierno kirchnerista.



"Cuando digo que vamos a volver para ser mejores es que estoy revisando lo ocurrido y me doy cuenta que hay cosas que molestaron a algunos y esas cosas no pueden volver a repetirse", afirmó.



El postulante a presidente hizo una evaluación de la situación económica actual y dijo que "parece un deja-vu" respecto de cómo estaba el gobierno en 2003, cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner y él lo acompañó como su jefe de Gabinete.

"Parece un deja vu. Me encuentro con que muchos de los problemas que tenemos son los mismos que teníamos en el 2003. Macri nos deja reservas como en el año 2001/2002. Nos deja una crisis como la de esa época, con el agravante de la inflación", dijo.

Cuando falta una semana para las PASO, Fernández cargó contra el sistema de escrutinio provisorio que se implementará este año para acelerar la carga de datos y evitar que los resultados de la votación no estén sino hasta después de la medianoche.



"Las fallas de Smart Matic (la empresa encargada del escrutinio provisorio) son tremendas. Me temo que el Gobierno busque manipular el escrutinio provisorio y así instalar un resultado falso", denunció Fernández.



Agregó que "nunca hubo problemas de fraude" con el sistema anterior y dijo que "no se entiende por qué lo cambian", al tiempo que adelantó que van a hacer "una presentación en la Justicia"



Sin embargo, aclaró que "es muy difícil" hacer fraude en el sistema electoral argentino y marcó que, en realidad, "el problema es la manipulación del escrutinio provisorio por que permite instalar un resultado que no es tal".