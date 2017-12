Félix Peña: "El mundo requiere de heterodoxia"

Félix Peña fue subsecretario de Comercio Exterior en los últimos dos años de la presidencia de Carlos Menem. Hoy tiene un vínculo informal con la Casa Rosada porque es el padre del jefe de Gabinete, Marcos. Durante su participación en el simposio de Comercio y Desarrollo Sustentable, Peña sorprendió con guiños a la heterodoxia.

-¿Estados Unidos se volcó a un sistema de poder más que de reglas y eso afecta a la OMC?

Si ves a un amigo que no termina de estar ubicado porque, imaginemos que perdió poder, vos tenés que hablarle. El ser país puente, como se propone Argentina, significa interesarte en las realidades de todos. Trump, mucha veces lo que plantea, no es comprendido o aceptado por otros. Hay un espacio enorme para conversar. ¿Pero qué pasa si no conversas? Si no conversás, y hay diferencias, eso lleva a situaciones poco manejables.

¿La apertura de Argentina es lo más razonable actualmente?

Creo que lo que cambió es el entorno en el cuál se inserta el país. No podemos seguir trabajando en base al pasado. Si en determinado momento tenés que aplicar medidas, que en las categorías del pasado, llevan a decir que "es proteccionismo", discutamos por qué tenemos que proteger. El tema central es proteccionismo o no proteccionismo conforme a reglas, y reglas controladas por expertos. Tomo una analogía del fútbol. Todo el mundo trata de hacer un foul. Tenés que hacerlo para que el otro no se de cuenta. Reconozco que lo que estoy planteando puede ser un poco heterodoxo. Pero en el mundo que vivimos, y vamos a vivir de ahora en mas, requiere mucho de heterodoxia.