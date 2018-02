Fein, sobre la muerte de Nisman: "No hubo ninguna prueba de que fuera un homicidio"

Viviana Fein, la fiscal que tuvo a su cargo la investigación de la muerte de Alberto Nisman, sostuvo que durante su instrucción "no hubo ninguna prueba de que fuera un homicidio".

"Muchas veces he sido descalificada por algunos sectores de la prensa, por opinólogos, de manera burda y muy infundada. Voy a dar las respuestas que nunca se habían dado antes. Se han dicho muchas cosas de mi persona que no están acreditadas. La causa va a reflejar lo que es la verdad", señaló en diálogo con Luis Novaresio en A24.

Fein, hoy jubilada, contó que durante su instrucción realizó "innumerables medidas de prueba" tendientes a demostrar la verdad, y que trabajó sobre "las tres hipótesis es la verdad: suicidio, inducción u homicidio".

En esa línea, aseveró: "De las tres hipótesis no había ninguna prueba certera, precisa y contundente de que fuera un homicidio. Tampoco puedo decir que no apareciera o que con el tiempo no se configurara esa medida".

Y lamentó: "De haber tenido los emails de los últimos tiempos de Nisman y de haber podido recopilar su historia informática, con quiénes frecuentaba y con quiénes se hablaba, hubiese podido construir una hipótesis".

La exfiscal recordó que pudo saber que durante el domingo 18 de enero de 2015 se registraron comunicaciones "no habituales" entre los ex agentes de la SIDE Antonio Stiuso, Alberto Massino, Fernando Pocino, y el entonces jefe del Ejército, César Milani. "Cuando los cité a prestar testimonial para escuchar los motivos de esa conversación, la relevancia del diálogo, todos aludieron a un partido de fútbol ese fin de semana, o a la denuncia de Nisman, fueron referencias muy genéricas", dijo.

El rol de Berni

"Desde que yo llegué, Berni estuvo atrás mío en todo momento. Él podía estar como en todos los hechos de estado público a los que concurrió. Cualquiera que lea su trayectoria va a ver las causas en las que participó. Yo entendí que era una colaboración, a tal punto que siempre caminó atrás mío y después de una hora se retiró", señaló respecto del exsecretario de Seguridad.

La exfiscal, que fue desplazada por la jueza Fabiana Palmaghini en diciembre de 2015, describió en forma pormenorizada cómo fue el operativo que se realizó durante la madrugada y se defendió de las críticas: "Se ha dicho que pisé, que chancleteé la sangre. Se han manejado de una forma tan grotesca que no entiendo por qué".

Cuando se le preguntó si alguien pudo haber ingresado al baño antes de que ella arribara al departamento de Puerto Madero, remarcó: "Sara Garfunkel (la madre de Nisman) dijo que nunca entró nadie al baño hasta la llegada de la fiscal y del juez".