Federici avaló la preventiva de CFK: "Puede fugarse a Venezuela"

En respuesta a la polémica interna dentro de Cambiemos por la conveniencia o no de que la ex presidenta Cristina Kirchner sufra prisión preventiva por las causas por corrupción que enfrenta en la Justicia, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, consideró hoy que "podría resultar imprescindible adoptar una medida cautelar sobre su libertad".

Se debe al riesgo de fuga por el poder político y económico que mantiene la ex funcionaria y porque podría conseguir asilo en un país amigo, como Venezuela.

Fue en un discurso donde responsabilizó a la crisis macroeconómica actual en la "matriz corrupta" que atravesó el gobierno k, y en la que también consideró responsable al sector privado.

"Cuando un corrupto se acerca a la posibilidad real de enfrentar una pena de prisión efectiva, aumenta considerablemente el peligro de su fuga. Más aún cuando se trata de una persona con poder, sea político o económico, que podría seguir utilizando indebidamente sus influencias o incluso corrompiendo para concretar así su fuga con mayor facilidad", dijo Federici.

Recordó que "en los casos de políticos de alto nivel, la evidencia demuestra que la necesidad de una cautelar se torna aun mayor, ya que podría conseguir asilo en un país gobernado por algún otro político que simpatice ideológicamente con el prófugo o que haya sido socio de la corrupción y acceda a protegerlo".

"Venezuela puede ser", dijo Federici a El Cronista, a la salida del almuerzo organizado por la Fundación Mediterránea, donde expuso el funcionario ante empresarios, en el Hotel Alvear.

Y recordó que "muchos ejemplos cercanos de ex presidentes corruptos prófugos de la Justicia en sus respectivos países". Mencionó a Alberto Fujimori (Perú), Rafael Correa (Ecuador) y Ricardo Martinelli (Panamá).

El funcionario antilavado terció hoy entre las diferencias entre el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la diputada oficialista, Elisa Carrió, sobre la situación judicial de Cristina Kirchner.

"En nuestra opinión, quienes presentan un riesgo para la integridad del proceso penal y la efectiva aplicación de la sanción penal, ya sea por el peligro de fuga o por riesgo de obstrucción al proceso, deben ser privados preventivamente de la libertad se trate de quien se trate", dijo Federici.

"Si la Justicia lo determina, podría resultar imprescindible adoptar una medida cautelar sobre su libertad", agregó.

Y lo asoció la demora en el proceso a la necesidad de recuperar los bienes a favor del Estado. "Entendemos que los bienes de los imputados por estos delitos que puedan estar sujetos a eventuales decomisos deben ser cautelados cuanto antes en el proceso", remató.

La causa de la crisis

La UIF fue aceptada como querellante por la Justicia en la causa de los "cuadernos k" para detectar las acciones de lavado de dinero. En tanto, presentó al Ejecutivo un proyecto para elevar la eficacia en la sanción de la UIF

"Pensar que estuvimos gobernados por una organización criminal y que a esto estuvimos sometidos los argentinos no debería dejar de asombrarnos", enfatizó, ya que consideró que durante doce años "todas las políticas públicas fueron aprovechadas para beneficio de una asociación ilícita".

Consideró que esta es la causa de la crisis económica actual. "Los importantes desafíos macroeconómicos tienen sus causas en esta matriz corrupta", afirmó. Equiparó el 20% de sobreprecios en la obra pública al 7% del déficit fiscal que recibió el gobierno de Mauricio Macri al asumir. Unos u$s 35 mil millones, que comparó con los u$s 9000 millones del Lava Jato.

Y que es la "razón principal" por la cual ha costado tanto atraer inversores a arriesgar dinero al país a pesar de las oportunidades que ofrece.

"Parte de la clase dirigente y de la clase empresarial fue cómplice y participe". Y recordó que en todas las causas de corrupción y lavado donde la UIF está como querellante aparecen actores privados como parte, ya sea testaferros, empresarios que aprovecharon la oportunidad para enriquecerse, cueveros, banqueros y operadores y facilitadores, como abogados, escribanos y contadores.

No distinguió entre los empresarios que pudieron haber sido forzados para no quedarse a fuera del mercado: "Todos son responsables. La ley no exime a ninguno de la responsabilidad, haya sido por vocación o por necesidad".