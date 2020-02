Achetoni: "Estamos negociando mejoras en impuestos a ganancias o bienes, no sobre la producción"

El presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni, mantuvo diálogo con el programa Cosechas y Negocios y expresó que están en negociaciones con el gobierno para cambiar el enfoque de del esquema impositivo.

“Estamos negociando con el Gobierno algún sistema de compensación, algún sistema progresivo, y alternativas de mejora a través del impuesto a la ganancias o de bienes personales, sobre la renta agropecuaria y no sobre la producción”, explicó Carlos Achetoni.

“A Federación Agraria mientras existan los derechos de exportación su bandera es que se segmenten y le permitan al pequeño y mediano productor un tratamiento diferenciado y una posibilidad de desarrollo que en igualdad de condiciones no la tiene. Pero entendemos que esa progresividad permitiría un mayor ingreso no sólo al Gobierno Nacional sino a las provincias a través de las ganancias y sería mucho más justo impactando sobre la renta y no sobre la producción,” amplió.

“Creemos que dentro de los autoconvocados hay oposición, gente participando que es de Cambiemos o de Pro, que no le hace bien a una protesta legítima”, contó Carlos Achetoni.

“Tenemos un contexto de país distinto (al 2008), por eso estamos haciendo todos los esfuerzos para no llegar a ningún tipo de conflicto”, comentó el Presidente de Federación Agraria.

“Del dólar a 42, deducido de retenciones, al dólar de 80-82 pesos que es al que se multiplican los servicios o insumos, eso hace sea una brecha muy difícil de enfrentar para los productores, que impacta de lleno en la intención de producción. En un panorama probable de incremento de retenciones, ese bruto de 3% que parece nada, está albergando la posibilidad de rentabilidad que tiene el productor”, amplió Achetoni en Cosechas y Negocios.