Faurie se reunió con sherpas en el marco del G20

El canciller Jorge Faurie abrió en la ciudad de Bariloche la reunión de sherpas que se realiza en el marco de los preparativos para la próxima cumbre del G20, que tendrá su sede en Buenos Aires, y advirtió que "no hay éxito posible de un país o una región aislados". "En este mundo interconectado, si no funciona para todos no funciona para nadie. No hay éxito posible de un país o una región aislados", destacó el canciller al dar comienzo al encuentro.

En este sentido, Faurie resaltó que "en el escenario internacional, y también a nivel nacional, las políticas tienen que estar más coordinadas que nunca".

El funcionario nacional se expresó de esta manera al iniciar la jornada junto al sherpa Pedro Villagra Delgado, referente de la comunidad en este país.

Por otra parte, aseguró que el Gobierno "está orgulloso de ser miembro del G20 desde su creación en 1999" y que "es un honor haber sido elegidos para presidirlo hasta diciembre de 2018".