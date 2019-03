Faurie: "Queremos elecciones libres en Venezuela y vamos a luchar por eso"

El canciller Jorge Faurie aseguró ayer que la Argentina no cederá en su objetivo y continuará luchando para que el régimen de Nicolás Maduro deje el poder en Venezuela y se convoque a elecciones libres. "El hecho de que no hayamos logrado la definición que todos aspiran no debe hacernos cejar en el esfuerzo. Lo que vale es el objetivo que tenemos por delante y tenemos que luchar para conseguirlo", expresó.

En una entrevista con el ciclo El Cronista Global, concedida ayer en el marco de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, el funcionario afirmó que pese a las indefiniciones respecto al desenlace que tendrá la crisis política que atraviesa Venezuela, la meta del Gobierno continúa siendo "que haya una elección de los venezolanos con total libertad, con la participación de todos los actores políticos y sin presos, como lo están en este momento varios líderes de la oposición". Y agregó: "Si requiere una hora o 20 días, el objetivo no cambia".

Faurie se refirió, además, a las razones que motivaron el lanzamiento de Prosur, el nuevo bloque regional que aspira a reemplazar a la Unasur. "Es una búsqueda de los líderes de la región para tener un mecanismo de diálogo que le permita a los países expresarse sobre distintas cuestiones o articular iniciativas", dijo.

"Estos son temas que en algún momento eran objetivos de la Unasur, cuando nació. Pero como se alteró el camino y se dedicó a un diálogo político que llevan adelante otros mecanismos regionales, fue perdiendo sentido y hubo diferencias entre los países miembros", explicó el canciller argentino. "Por eso muchos países se han ido retirando de la Unasur", subrayó.

Respecto a este tema, resumió: "Lo que queremos (con el lanzamiento del bloque Prosur) es dinamizar el diálogo, porque es importante que los países de la región tengamos una voz coincidente para temas que nos afectan a todos y también frente a cuestiones que pasan a nivel internacional".

Consultado sobre la importancia y los objetivos de la nueva cumbre internacional que se está celebrando en Buenos Aires, el canciller argentino manifestó que se trata de "una oportunidad significativa" para el país. "Es una oportunidad significativa que la Argentina esté organizando esta conferencia. Reúne a más de 150 delegaciones de Estados miembros de Naciones Unidas para ver qué es lo que hemos logrado hacer en materia de cooperación entre países en desarrollo en los últimos 40 años. Porque el punto inicial de este trabajo fue dado aquí en 1978", recordó.

El canciller hacía referencia así a la primera conferencia de este tipo realizada en el país, en la que se adoptó el Plan de Acción Buenos Aires (PABA+40). En dicho trabajo, se definieron los lineamientos de la cooperación técnica entre países en desarrollo.

El funcionario explicó, además, el significado de la cooperación técnica entre países y cuáles pueden ser sus beneficios para sus sociedades y el desarrollo económico. "La cooperación Sur-Sur es una cooperación entre países de desarrollo relativo, como es el caso de la Argentina. Estos países ofrecen a otras naciones capacitación técnica, formación, para que puedan hacer desarrollos en distintos sectores", dijo. Y ejemplificó: "Ayudamos a Egipto a mejorar la semilla de quinoa, a Vietnam en el proceso de identificación de sus muertos durante la Guerra. También trabajamos con países en temas de agua, y estamos ayudando a Paraguay y Bolivia para que puedan generar un sistema de donación de órganos".

"Muchas de estas iniciativas después se traducen en que empresas argentina vendan los sistemas o la tecnología que ha sido presentada a esos países. Nosotros a India lo hemos ayudado a combatir la aftosa y gracias a eso, laboratorios argentinos están vendiendo vacunas de aftosa ahora en India", indicó.