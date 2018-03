Fariña prendió el ventilador: las frases más fuertes de su declaración

Diez días después de la presentación de la declaración de Leonardo Fariña ante el juez Sebastián Casanello, se conocer la declaración completa del financista arrepentido.

Al parecer, Fariña habló de todo. De Lázaro Báez, de su relación con los Kirchner, de la pelea del empresario santacruceño con Cristina Kirchner tras la muerte de su marido. Nombró a más testaferros K y no se calló nada.

- "Como en la década del noventa fue la ex Secretaría de Inteligencia y/o el PAMI, con el anterior modelo fue la obra pública"

- “Creo que el marco de esta causa debe investigarse y entenderse como un plan sistémico cuyo objeto fue el vaciamiento de las arcas públicas mediante la obra pública”

- “Desde que empecé a trabajar en Austral me comencé a meter en el mundo de la obra pública. Por tal motivo, puedo asegurar que esto se transformó en la caja primordial de lo que sería el gobierno que inició Néstor Kirchner”

- “Este es un sistema que genera como rédito dinero en efectivo pero que consta de cinco pasos. En primer lugar, sobreprecio en la obra pública; dos, adelanto financiero de obra; tres, facturación apócrifa; cuatro, cohecho y cinco, lavado de activos”.

- "Me llama Lázaro que vaya a Carabelas, voy a Carabelas, me atiende sólo y me dice que había venido de hablar con la jefa, que es Cristina Kirchner y que le había preguntado si él estaba sacando dinero al exterior porque desde la Embajada de Estados Unidos le habían comunicado eso. A lo cual, él me dice que le responde que de ninguna manera, pero me dice que seamos más prudentes con los movimientos"

- "Más allá del negocio que tenía en común Nestor Kirchner con Lázaro Baez, Lázaro guardaba parte del dinero de Néstor Kirchner proveniente de los negocios y cuando Néstor muere, Cristina no estaba al tanto de todo lo que Báez tenía. Esto me lo contó Lázaro Baez a mí, como se lo contaba a un montón de personas"

- "Los primeros movimientos de dinero al exterior, se hicieron posteriores y muy cercanos a la muerte de Néstor Kirchner.

- "Ella junto con su hijo, fueron golpeando a los empresarios más emblemáticos amigos del marido, reclamando lo que teóricamente era de él, y ahí es donde viene el cortocircuito entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner"

- "Las obras estaban digitadas a dedo, de antemano; hasta la muerte de Néstor Kirchner, ellos ya sabían lo que iban a tener. Como dije antes, a partir de la muerte de Néstor Kirchner, empieza a caer la adjudicación de las obras públicas"

- "Ellos estaban re calientes. Ahí deja traslucir eso de que 'lo que yo hice con mi amigo es nuestro'. Mal y pronto: Cristina piensa que lo que hizo Lázaro Báez fue robarle dinero"

- "Fueron Lázaro Báez, Martín Báez y Claudio Bustos a la quinta de Olivos a encontrarse con la Presidenta, y vinieron enojados porque les bajó la adjudicación que le había dado de palabra de la refacción y concesión de los peajes de la ruta inter-balnearia y nosotros ya la habíamos puesto en el cash flow del armado del fideicomiso"

- "Helvetic Services Group no deja de ser una sociedad offshore, que tomó el control de SGI, cuyo dueño o presidente es Gadín, y Gadín es testaferro de Lázaro Báez hoy"

- "Reconozco a Martín Báez, Daniel Pérez Gadin, Ariel Pérez Gadin, Juan Pisano Costa, Miguel Echévez, Fabián Rossi y Walter Zanzot. Miguel Echévez es el que está de camisa a cuadros color rojizo con anteojos y jean"

- "Juan Pisano Costa es el que aparece en el minuto 5 segundo 37 de traje oscuro y camisa blanca y que está apoyado en la puerta"

- "El señor Lázaro Báez, propietario de Austral Construcciones, era a su vez dueño de las empresas de combustible a las cuales se refacturaban"

- "El costo de adquisición facturado de un litro de combustible de su propia empresa a su otra empresa propia era muy superior al costo de venta del litro de combustible de una estación de servicio al público"

- "La nave insignia era Austral Construcciones, luego se adquiere Kank y Costilla y, posteriormente, se compra la sucesión de Adelmo Biancalani e hijos"

- "Cuando asume el Sr. Néstor Kirchner como Presidente de la Nación,traslada su equipo de Planificación de la Provincia de Santa Cruz a Planificación de la Nación. Ordena después la asignación de un presidente de la Cámara de la Construcción que se llama Carlos Wagner. ¿Por qué digo ordena? Porque por estatuto era imposible que esa persona presida la Cámara ya que él tenía una PyME"

- "Sin embargo, el estatuto se modificó y tomó la Presidencia"

- "Hay empresas que no figuran en el dominio registral de Báez, pero, sin embargo, es él quien las controla directa o indirectamente"

- "En el tiempo que estuve en Austral, que fue de marzo de 2010 hasta abril de 2011, me constan los estrechos contactos entre el Sr. Báez y el Sr. Kirchner como, a su vez, posteriormente a su muerte con la Dra. Cristina Fernández"

- "Todo el armado del fideicomiso fue iniciado y supervisado en presencia del por entonces presidente del Banco Nación, Juan Carlos Fábregas, con quienes nos reunimos en la central del Banco Nación junto con Martín Báez y Claudio Bustos"

- "Con posterioridad a la muerte de Néstor Kirchner el señor Báez accede a realizar determinadas operaciones con parte de su caudal de dinero negro"

- "¿Por qué se compró SGI? La estrategia consistía en lo siguiente: Austral tenía grandes problemas financieros"

- "El dinero en efectivo usado en ésta y otras operaciones llegaba del sur y permanecía en distintos lugares no más de un día hasta que se hacía una operación"

- "El dinero se guardaba en un departamento del barrio de Belgrano perteneciente a Lázaro Báez. Y, ocasionalmente, se guardaba en el departamento de Julio Mendoza en el mismo barrio"

- "No conozco a nadie que le toquen la puerta, lo aprieten y le hagan ceder la empresa sin que antes hubiese habido una negociación. La mejor manera de corroborar todo esto es investigando el patrimonio de Federico Elaskar en el exterior. Ahí van a ver un incremento patrimonial muy grande acorde a ésta fecha"

-"Yo a Federico lo conozco bastante. Federico está especulando con algo"

- "Jorge Chueco, es lo mismo que Pérez Gadín, lo único que éste último hacía los números y Chueco era el abogado. Todo lo que sabe Gadín lo sabe Chueco, porque estuvo jurídicamente sustentado por él"