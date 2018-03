Fariña involucró a un socio de Máximo Kirchner

Como extensión de su declaración de 84 carillas, Leonardo Fariña presentó el manuscrito que habría usado como ayuda-memoria en el interrogatorio con el juez Sebastián Casanello. En esta ampliación de su indagatoria, el arrepentido de la “Ruta del dinero K” sumó detalles sobre el entramado de los negocios de Lázaro Báez , involucrando especialmente a un socio de Máximo Kirchner y al abogado Báez,

Entre los nuevos aportes, a los que tuvo acceso la revista Noticias, se destaca la inclusión del abogado de Lázaro, Roberto Saldivia. “Durante mi estadía en Río Gallegos, el señor Báez y demás integrantes del grupo mostraban como el encargado de las cuestiones personales legales de Báez al Dr. Saldivia. No recuerdo si se llama Roberto o Ricardo”, describió Fariña. “Hice referencia al Dr. Saldivia ya que puede tener documentación que sirva para el proceso y porque me consta la estrecha confianza con el señor Báez”, agregó el arrepentido.

Fariña incluyó también a un socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria de Río Gallegos, Osvaldo Sanfelice, quien era parte del directorio de la empresa Hotesur, de la expresidente Cristina Fernández: “Cuando llegamos a la empresa la reunión inicial la tuve con Martín Báez, Claudio Bustos, el “Bochi” Sanfelice y Carlos Minozzi (dueño de Plus Carga). Con el paso del tiempo, Martín Báez me dijo que el “Bochi” era el encargado de la inteligencia de ellos. No me consta que haya trabajado para los servicios pero sí que él era el encargado de la inteligencia para el grupo”.

La Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso ya había solicitado que se investigue a Sanfelice en relación a la causa Hotesur. En su momento, Anticorrupción le pidió al juez a cargo, Daniel Rafecas, indagar en "el vínculo entre Inversora M&S S.A. de Cristóbal López y El Retorno S.A. por el alquiler de la Hostería El Retorno, a través Idea SA. cuyo presidente es Osvaldo Sanfelice".

Por último, Fariña dio detalles sobre los campos de Báez y destacó a la empresa Austral Agro: “Era una empresa que no tenía propiedades, no generaba ganancias (hasta que yo estuve) y estaban haciendo un proyecto experimental de plantaciones con semillas traídas de Canadá y USA. Esa empresa estaba a cargo de Leandro Báez. Lo que sí puedo asegurar es que el valor de patrimonio de la empresa no era coincidente con los valores de los boletos de compraventa. Y además había campos que no estaban incorporados al patrimonio, pero sí comprados por boleto”.

Manuscrito Fariña