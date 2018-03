Fariña: "Hubo un plan sistémico para vaciar las arcas públicas"

Luego de que el juez Sebastián Casanello dispusiera el levantamiento del secreto de sumario en una parte de la causa que investiga la denominada ruta del dinero "K", el sitio Infobae publicó ayer la declaración que el pasado 8 de abril realizó Leonardo Fariña, el financista "arrepentido" que involucró en la operatoria sospechada de lavado de dinero liderada por el empresario Lázaro Báez, a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex ministro de Planificación Julio de Vido y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

En un texto de 84 carillas, Fariña, posteriormente liberado por una causa de evasión fiscal que lo tuvo preso dos años, dio a conocer detalles sobre la relación entre Báez y los Kirchner. Vinculó especialmente al empresario con el ex presidente Néstor Kirchner, y si bien reconoció que estaba al tanto de muchas de las negociaciones, marginó a la ex presidenta de buena parte de las decisiones tomadas en su momento por Kirchner y Báez.

Entre las frases más salientes de la declaración, Fariña sostuvo: "Creo que el marco de esta causa debe investigarse y entenderse como un plan sistémico cuyo objeto fue el vaciamiento de las arcas públicas mediante la obra pública".

Y el financista añadió: "Con posterioridad a la muerte de Néstor Kirchner, el señor Báez accede a realizar determinadas operaciones con parte de su caudal de dinero negro. Quiero acentuar que fue después de su muerte, ya que primero, parte de ese dinero había sido guardado por Lázaro pero era propiedad de Néstor y segundo, porque al momento de iniciar determinadas operaciones, en su momento la Presidenta no tenía conocimiento de la existencia de algunas cosas".

Fariña profundizó: "La realidad es que a diferencia de otros empresarios, más allá del negocio que tenía en común Néstor Kirchner con Lázaro Báez, Lázaro guardaba parte del dinero de Néstor Kirchner proveniente de los negocios y cuando Néstor muere, Cristina no estaba al tanto de todo lo que Báez tenía. Esto me lo contó Lázaro Baez a mí, como se lo contaba a un montón de personas".

Fariña declaró el 8 de abril pasado, acogiéndose a la figura de arrepentido y tras sus dichos la causa se movió drásticamente. Casanello ordenó una serie de indagatorias a ex funcionarios y, por caso, el fiscal Marijuan pidió la imputación de la ex presidenta, sobre lo cual Casanello todavía no se expresó.

La causa se inició a raíz de la investigación realizada por el programa Periodismo para Todos, de El Trece, que en 2013 dio a conocer que Báez había encabezado una maniobra de desvío de dinero por más de 55 millones de euros, en parte a través de la financiera SGI, comandada por Federico Elaskar y conocida en el sector como "La Rosadita".

Recién este año se reactivó el caso, cuando se difundieron videos de esa financiera en los que se contaban millones de dólares supuestamente provenientes del lavado. Luego fueron detenidos Báez y Daniel Pérez Gadín, su contador, quienes siguen presos.

Declaración Leonardo Fariña