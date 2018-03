Familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once, satisfechos por la detención de Jaime

Ex ministro de Planificación Federal, el ahora diputado nacional Julio De Vido

Familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once expresaron su satisfacción por la detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime a quien calificaron de “corrupto” y pidieron a la justicia que las investigaciones avancen hacia el ex ministro de Planificación Federal, el ahora diputado nacional Julio De Vido.

“Jaime no se entrega porque respete la Justicia, ni porque de repente se haya convertido en un ciudadano honorable, lo hace porque está rodeado de pruebas en su contra y con tres condenas ya dictadas”, señalaron los familiares en un comunicado.

Además, indicaron que “con más de una decena de causas en su haber, el multiprocesado ex funcionario kirchnerista expresa de manera concreta la corrupción asesina que enmarcó la política de transporte del gobierno que ceso en diciembre de 2015”.

Y apuntaron que esa situación “inlcuye a sus jefes políticos, y a su sucesor, el también condenado y ahora nuevamente citado a declarar, Juan Pablo Schiavi”.

Por otra parte, agregaron que esperan que “la investigación se amplíe también al ex ministro Julio De Vido, ahora diputado”. Además, repudiaron que el ex ministro haya sido designado presidente de la Comisión de Energía de la cámara al considerar que “no es otra cosa que la expresión de negociaciones interbloques”.

Los familiares recordaron que “la detención de Jaime fue exigida por este grupo desde el mismo momento de la masacre de 2012, sostenida a lo largo de cuatro años y remarcada tras la sentencia de fines del año pasado”

Ahora, Jaime “está detenido por la investigación de una causa (la compra de trenes inservibles a España por millones de euros) que marca una matriz delictiva, y que tiene en la muerte de nuestros familiares la expresión más cruel”.