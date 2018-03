Familiares de Once, contra De Vido

Familiares de las víctimas de la Tragedia de Once reclamaron ayer, a cuatro años del hecho, que los condenados cumplan prisión efectiva y que avance la investigación sobre el rol del ex ministro Julio De Vido. "Vamos a seguir exigiendo Justicia hasta que las condenas queden firmes y ver a los condenados tras las rejas y en una cárcel común", señalaron los familiares en un documento que leyeron en la estación de Once. El acto fue el primero luego de que a fines del año pasado se conocieron las sentencias para los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime a la pena de ocho y seis años, respectivamente. Por su parte, el presidente Mauricio Macri recordó durante un acto oficial a las 51 víctimas de la tragedia ferroviaria y recalcó que el Estado "tiene que hacerse presente con "obras" para garantizar la "seguridad" de los pasajeros.