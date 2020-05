Falló la votación en el simulacro previo a la primera sesión virtual de Diputados

"Necesitamos que todos los diputados tengan un poquito más de capacitación" dijo el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa cuando se registraron problemas al momento de la votación remota en la que fue la prueba piloto que se llevó adelante esta tarde, en la previa a la que sería la primera sesión virtual de la Cámara baja.

Luego de que, con dificultad, los diputados pudieran loguearse y participar de la capacitación de la Ley Micaela, que se utilizó como "excusa" para llevar adelante el simulacro de sesión virtual, surgió un inconveniente no menor que llevó a que tigrense optara por posponer el debate hasta el sábado: falló el sistema de votación.

Más allá de que Massa aludió a la falta de capacitación, cuando los diputados quisieron votar, a modo de prueba, fueron varios los que vieron en sus pantallas un cartel que señalaba: "500 error interno del servidor".

Un diputado que presenció el simulacro desde el recinto le aseguró a este medio que el problema no fue la falta de capacitación. "Todo fue bien hasta el momento de la votación", aseguró. Y se encargó de subrayar que "no fue un inconveniente por no comprender la herramienta, es más, teníamos asistentes ahí en el recinto, no había margen para errarle".

Otra de las explicaciones que le dieron a este medio fue que huno una saturación del sistema, por lo cual muchos diputados tuvieron problemas para poder logearse en la VPN, figuraban como ausentes y no podían votar.

Finalizado el simulacro, los jefes de bloque se encuentran reunidos en este momento para definir el temario.

Temario consensuado

Cerca de las 19, los popes de la Cámara baja volverán a reunirse para acordar nada menos que los proyectos de ley que se debatirán mañana. Pese a que había sido anunciado con bombos y platillos el famoso impuesto a las grandes riquezas, y que ya se daba por descontado que formaría parte del temario de la primera sesión virtual, el texto ni siquiera fue presentado en Mesa de entradas.

Que el oficialismo ni siquiera haya intentado colar el proyecto en el temario, respondería a los intentos por parte del Frente de Todos de llegar a un temario consensuado para que la sesión finalmente se concrete.

Es que desde Juntos por el Cambio -principal bancada opositora- ya habían expresado su descontento respecto de lo poco que se sabía sobre el impuesto que alcanzaría a unas 12.000 personas. De hecho, en el Senado, la oposición ya había lanzado una contrapropuesta, que apuntaba a promover las inversiones.

En este contexto, anoche, en la reunión que mantuvieron los jefes de bloque, el impuesto promovido por Máximo Kirchner ni siquiera fue mencionado. Es más, desde JxC definen como “abstracta” a la iniciativa de la que ni siquiera se conoce el proyecto. Solo la diputada del FIT, Romina del Plá impulsa una iniciativa en este sentido para la que será la primera sesión remota.

Según supo El Cronista, en el encuentro que se llevó en el Salón Delia Parodi, todos los bloques coincidieron en tratar la Ley de Economía del Conocimiento. Se trata del proyecto que intenta reemplazar a la ley que fue sancionada, bajo el mismo nombre, durante el Macrismo, pero que luego fue suspendida por el actual gobierno.

El problema es que, si esta ley recibe luz verde en la Cámara baja y es girada al Senado, no podrá sancionarse hasta tanto finalice en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Es que la presidena de la Cámara alta, Cristina Kirchner dispuso que, en cuarentena, se limitarán a debatir proyectos vinculados con el coronavirus, por lo que no podría sancionarla, pese a que cuenta con los votos necesarios para ello.

Anoche, los jefes de bloque acordaron que hoy se haga el simulacro.

Juntos por el Cambio, en tanto, aspira a que se voten proyectos “que le sirvan a la gente, no solamente buenas intenciones”. Es por ello que, entre las iniciativas para apuntalar a las pymes y también, la eximición del pago de Ganancias para los trabajadores de la Salud. Esta iniciativa va en consonancia con el Interbloque Federal que lidera el médico Eduardo “Bali” Bucca, que presentó una batería de medidas enfocadas a este rubro.

Esta noche, entonces, después del simulacro, los jefes de las distintas bancadas tratarán de acercar posturas de manera tal que salga un temario consensuado, que se pueda aprobar en una sesión que no debería durar más de cuatro horas.

Si hay fumata blanca, mañana, al mediodía, habrá sesión.

El cronograma

Tras la reunión de jefes de bloque, se acoerdó un plan de trabajo, que cuenta con distintas etapas:

Hoy a las 17, fue la sesión de prueba con la capacitación que establece la Ley Micaela. De esta participaron los capacitadores, junto con la Ministra de Género, Elizabeth Gómez Alcorta.

La idea es que, en esta etapa, se repasen temas como el logueo de los diputados, el funcionamiento de Internet, la conectividad y demás detalles técnicos.

"Una vez evaluado todo eso, de trabajará en Labor para corregir errores de sistema si los hubiera", señalaba el instructivo. Además, se debía acordar un tema clave: las normas mínimas de uso del tiempo en el recinto. La idea es que cada tema tenga miembro informante y oradores pero no apertura y cierre. Así, se intentarán acotar los tiempos.

Todos los bloques coincidieron en tratar la Ley de Economía del Conocimiento. Se trata del proyecto que intenta reemplazar a la ley que fue sancionada, bajo el mismo nombre, durante el Macrismo, pero que luego fue suspendida por el actual gobierno.

La segunda etapa es la sesión, agendada para mañana. Pero para ello, los secretarios parlamentarios de cada bloque deberán acordar un temario único. El objetivo es que este se desprenda de la reunión que los jefes de bloque mantendrán cuando finalice la capacitación.

Además de debatirse los proyectos acordados esta noche, en la sesión de mañana se harán las juras que quedaron pendientes. Claudia Bernazza (FdT), asumirá en reemplazo de Daniel Scioli; Lisandro Bormioli (FdT), por Andrés El Cuervo Larroque, y José Luis Patinio (CC), en vez de Elisa Carrió

Por último, los diputados deberán aprobar la votación mixta, que deberá contar con el aval de las tres cuartas partes del recinto. Hecho esto, se comenzará a tratar el temario acordado.

Cómo será la sesión