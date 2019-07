Falleció el ex presidente De la Rúa y Macri lo despidió en el Congreso

A los 81 años, falleció el martes el ex presidente Fernando de la Rúa, tras permanecer internado en el instituto Alexander Fleming, a raíz de una descompensación cardíaca y renal. El dirigente radical fue velado en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. Fue jefe de Estado de 1999 a 2001, y previamente había sido senador nacional y jefe de Gobierno porteño.

A las 15 comenzó una ceremonia íntima en la que sólo participaron familiares, y posteriormente, de 16 a 20, se abrieron las puertas al público. A las cuatro de la tarde exactas pasó a rendir condolencias el presidente Mauricio Macri, con su esposa Juliana Awada, y saludó a la viuda de De la Rúa, Inés Pertiné, y a uno de sus hijos, Antonio. El Presidente estuvo alrededor de diez minutos en el Palacio Legislativo y se retiró.

Posteriormente, los restos del ex presidente de la Nación fueron enviados a la sala velatoria O' Higgins, en el barrio de Núñez, donde quedaron hasta su posterior traslado al Parque Memorial de Pilar, lugar donde serán inhumados en una ceremonia privada a partir de las 11.

Fue Macri quien a través de Twitter confirmó la muerte de De la Rúa. "Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando De la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento", aseguró. También lamentó la pérdida la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien tuiteó: "Nuestras condolencias a familiares y amigos del ex presidente Fernando de La Rúa".

De la Rúa, nacido en Córdoba, fue senador en tres oportunidades y diputado nacional en una, además de haber sido jefe de Gobierno porteño entre 1995 y 1999, cuando pasó a ser presidente de la Nación, electo con Carlos Chacho Álvarez como compañero de fórmula por la Alianza. En esas elecciones, se impuso con el 48,37% de los votos, por encima de Eduardo Duhalde (PJ), que logró el 38,28%. Además, en septiembre de 1973, con sólo 36 años, fue candidato a vicepresidente de la Nación por la Unión Cívica Radical, junto al histórico dirigente Ricardo Balbín.