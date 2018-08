Facundo Manes y la política: "No me importan los cargos, sino las causas"

"Necesitamos entender que la riqueza de los países es la capacidad de innovar, de aprovechar y enriquecer el conocimiento". Lo dice Facundo Manes, reconocido neurocientífico, que analizó la importancia de la innovación, la creatividad y la necesidad de tener un proyecto de largo plazo.

Manes habló con El Cronista al participar del evento Super CEO, el Foro Empresario de Innovación realizado este miércoles en La Rural.

Mirá también la segunda y última parte de la entrevista:

Según Manes, todos podemos ser creativos. Pero aclara que la inspiración es parte de un proceso que necesita un período de incubación y preparación, y además es clave vivir en un contexto creativo para desarrollar esa capacidad.

"Tenemos un sesgo de creer que los argentinos somos muy creativos, pero creo que no es tan así", advierte. Y revela en qué momentos el cerebro es capaz de brindar su mejor creatividad.

También aconseja "no tener miedo a equivocarnos".

Y en cuanto al contexto actual, a la posibilidad de aplicar la innovación en un contexto económico y político complicado, evaluó que "la Argentina necesita un plan estratégico de país", en la que tenga espacio el consenso.

Incluso, no evitó referirse a su posible incursión en la política, con la que ya estuvo cerca cuando se lo mencionó como posible candidato a legislador por Cambiemos y cuando hace pocos días se especuló con su figura en otro armado electoral. Aunque su respuesta, sobre si la política podría tenerlo en sus filas, fue breve: "Me puede tener la Argentina, no me importan los cargos, me importan las causas".

"Y la causa es que el país tenga ese consenso", finalizó.