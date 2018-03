Facultan al ministerio de Finanzas a emitir deuda por u$s 20.000 millones

El Ministerio de Finanzas podrá emitir deuda por hasta u$s 20.000 millones, bajo jurisdicción de los tribunales de Nueva York y Londres según lo estableció el Gobierno nacional hoy mediante el Boletín Oficial.

Por medio del Decreto 29/2017 se detallaron las funciones que tiene el nuevo Ministerio, a cargo de Luis Caputo.

“Facúltase por hasta un monto que no supere la suma de valor nominal u$s 20.000 millones al Ministerio de Finanzas a incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en Nueva York y Londres”, dice el texto oficial.

Esas clausulas podrán disponer “la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los acuerdos que se suscriban y a las emisiones de deuda pública que se realicen, y sujeto a que se incluyan las denominadas clausulas de acción colectiva y de pari passu, de conformidad con las prácticas actuales de los mercados internacionales de capitales”.

En este sentido, el Ejecutivo aclaró que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, “no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de los bienes”.

Entre éstos se mencionan cualquier reserva del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el territorio de la República, cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio argentino que preste un servicio público esencial y cualquier bien (sea en la forma de efectivo, depósitos bancarios, valores, obligaciones de terceros o cualquier otro medio de pago) de la Argentina, entre otros.

Además, el Ministerio quedó facultado a proceder a la registración ante la ‘Securities and Exchange Commission’ (SEC) de los Estados Unidos “de un monto de bonos que no supere” los u$s 20.000 millones.

Finanzas también quedó autorizado a “determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de los nuevos títulos públicos; designar instituciones financieras que participarán en la colocación de los nuevos títulos públicos y suscribir acuerdos con entidades financieras colocadoras de los nuevos títulos públicos a emitirse”.