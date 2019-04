FMI: optimismo en la recuperación, pero pesimismo inflacionario y fiscal

El Gobierno celebró la aprobación del Fondo Monetario Internacional a la tercera revisión del programa de stand-by, que habilitó desembolsos por u$s 10.870 millones. En el Ministerio de Hacienda destacaron que el staff del organismo revisó hacia arriba su proyección de crecimiento. “Se espera una recuperación paulatina, comenzando en el 2do. Trimestre”, se lee en el staff-report conocido en la tarde del viernes.

Fuentes del FMI en Washington consultadas por El Cronista explicaron que, tras la labor de la misión que trabajó en Buenos Aires encabezada por Roberto Cardarelli, observaron que la evolución del PBI durante el tramo final del año pasado terminó mejor de lo esperado. De ese modo, consideraron que 2018 terminó con un mejor “arrastre estadístico”.

El final del 2018 habría dejado un mejor arrastre estadístico para la evolución de la actividad, aunque no será para celebrar, salvo para el campo

De acuerdo con la visión del Fondo, sorpresivamente la industria y la construcción están mejorando más que lo esperado. De hecho, de acuerdo con los datos del Indec divulgados el jueves, la industria mejoró en febrero respecto de enero un 2,4%, mientras que la construcción lo hizo un 8,5% en esa comparación.

Sin embargo, En el Fondo consideran que, a excepción del agro, el resto de los sectores de actividad va a tener recuperación gradual.

Sombras sobre la economía

Con todo, el organismo tiene en la mira dos ejes problemáticos para la economía argentina el primero, las dificultades del país para controlar la inflación. Al respecto, los técnicos del FMI consultados consideraron que, para que la inflación anual termine en 30% las paritarias deben descalzarse de los niveles de la inflación.

Dura advertencia del Fondo: para controlar la inflación en el 30% los salarios no deben alcanzar a la evolución del índice de precios. Hay que dejar atrás lo pasado

En otras palabras, que los salarios no deben seguir a los precios, como por ejemplo sucedió en la oferta de la provincia de Buenos Aires a los empleados públicos, o a los docentes.

La mirada del Fondo sobre este punto es concluyente: “No debe haber 'backward looking`". Es decir, los salarios no deben mirar atrás, lo perdido en 2018 contra la inflación. Lo que pasó, pasó.

Se confirmó el anticipo de El Cronista de la reformulación de la meta de déficit para el 2do. trimestre, que fue rebajada a $20.000 millones, por las dificultades en la recaudación por la caída de actividad

En Washington, por otra parte, los funcionarios del Fondo se despegaron de describir a la política monetaria del Banco Central, acordada en el marco del stand-by, como “restrictiva”. En ese sentido, opinaron que, precisamente, la marcha incontenible de la inflación estaría indicando lo contrario.

En cuanto al frente fiscal, en el staff report recomienda adoptar medidas adicionales para aumentar los ingresos, como mayores avances en la eliminación de subsidios, la eliminación de exenciones impositivas y una reforma del IVA para incrementar la tasa en algunos productos.

También considera y recuerda que la AFIP tiene en estudio modificaciones al Monotributo, un esquema que tiene claramente en la mira para eliminar la evasión. En cualquier caso, el Fondo reconoció que el Gobierno le planteó la imposibilidad de avanzar en ese sentido en un año electoral.

Respecto de la evolución de la recaudación tributaria, que al observar que marcha en un nivel inferior al esperado, “será crítico actuar contínuamente con prudencia en la ejecución de los planes de gasto y tomar otras medidad para incrementa los ingresos fiscales para llegar al déficit cero”.

Cambio en las metas para el déficit cero

Desde el Gobierno explicaron que en la revisión no hay un cambio de la meta anual. Pero, confirmando un anticipo de El Cronista, sí hay un rebalanceo de las metas trimestrales a lo largo del año. Como se anticipó aquí, “la meta acumulada del 2do. trimestre pasa a $ 20.000 millones (0,1% del PBI)”. A la vez, la meta acumulada del 3er. trimestre pasa ahora a $ 60.000 millones (0,3% del PBI). “No cambia la meta fiscal, tan sólo se estableció un sendero consistente para su cumplimiento”, indicaron.

La mayor inflación a la esperada implicará mejoras en los ingresos fiscales, especulan en Hacienda



Desde el Ministerio de Hacienda indicaron que “hay que esperar cómo evoluciona la recaudación en los próximos meses. Se proyecta que el mayor crecimiento a lo esperado y la mayor inflación a la esperada implicará mejoras en los ingresos”, apuesta el Gobierno.

No obstante, también proyectan seguir ajustando marginalmente algunos gastos, como una “racionalización de gastos en bienes y servicios y de gastos de capital no prioritarios”, aunque no esperan que sea de una amplia magnitud.



Staff Report FMI by Cronista.com on Scribd