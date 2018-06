FMI, emergentes, inflación, dólar y Lebac: Dujovne habló de todo

Según el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolas Dujovne, la ratificación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la decisión de MSCI de regresar a la Argentina al índice de mercados emergentes “muestran lo mismo”. Y eso que muestran, para el ministro, no es ni más ni menos que “Mauricio Macri es el dirigente con mejor imagen internacional de los presidentes que tuvo la Argentina en la historia contemporánea”.

Entrevistado por el canal de noticias TN, Dujovne volvió a resaltar que el acuerdo al que arribó el Gobierno con el Fondo “es el programa más grande en la historia del FMI con fondos desembolsables”. E insistió en recordar que “la Argentina perdió su estatus de país emergente en 2009, después de años de mala praxis económica”.

El ministro habló también sobre el impacto de estas noticias en el dólar y las inversiones, la necesidad que ve el Gobierno de tener una oposición responsable, la suba de tarifas, su relación con el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger y su reemplazante Luis Caputo y su rol como ministro coordinador del gabinete económico, entre otros temas.

Estas fueron sus principales definiciones:

¿Va a bajar el dólar?

“No lo sabemos, porque el tipo de cambio flota, pero uno de los elementos (que impacta en los mercados) es la confianza y hoy la Argentina tiene la confianza de la comunidad internacional y eso debería reflejarse en las variables”.

“Sin dudas vamos a un escenario de menor volatilidad (del dólar). Parte del dinero que ingresa del FMI la vamos a tener que ir convirtiendo a pesos paulatinamente en licitaciones porque necesitamos usarla para cubrir gastos internos en pesos. No es política cambiaria, pero eso va a generar una oferta de divisas”.

El acuerdo con el Fondo

“El préstamo del fondo no es más deuda, sino reemplazar deuda con el mercado cara y volátil por deuda con el fondo, más barata y menos volátil. Gracias al programa, la Argentina ha evitado tener que hacer un mega-ajuste fiscal este año que habría llevado a una gran recesión. Nos permite mantener nuestro programa de convergencia hacia el equilibrio fiscal”.

“No hay ninguna posibilidad de que el acuerdo no se cumpla. Hemos sobrecumplido todas las metas fiscales (…) Y la meta del 1,3% (de déficit) del año que viene es cumplible si hacemos lo mismo que este año: siendo muy austeros, con el gasto creciendo por debajo de la inflación”.

“(Con este préstamo stand by) la Argentina no necesita ir a los mercados internacionales mientras dure el programa. Podemos hacerlo si las tasas bajan sustantivamente, (pero) no dependemos del financiamiento de los mercados internacionales sino solo de renovar la deuda en el mercado local”.

Emergentes

“(La decisión de MSCI) va a permitir que las empresas argentinas tengan más demanda para el capital que emiten, porque hay más gente emitiendo en emergentes que en fronterizos, eso va a bajar las tasas que pagan y eso va a generar más empleo”.

Inversiones y la oposición

“No alcanza con tener un gobierno que genere confianza, hace falta tener también una oposición responsable. Quienes invierten en el país miran también el comportamiento de la oposición. La Argentina necesita que al menos una parte de la oposición recupere responsabilidad”.

Pasaron cosas

“En el primer trimestre la economía estaba creciendo al 3,6% interanual con la inflación creciendo al 18%. Luego tuvimos una sucesión de hechos: la sequía, que nos restó un punto y medio de crecimiento para el año, la suba de los precios del petróleo y, también, un shock externo provocado por la suba de la tasa de interés… y eso nos tomó sin haber terminado de corregir los problemas heredados”.

“Vamos a pasar un par de trimestres complicados, pero vamos a atravesar esta combinación de factores sin romper todo, sin apelar a cepos de distinto tipo, controles, impuestos de distinto tipo”.

Inflación

“En la Argentina estamos todavía muy dolarizados y cuando se mueve el tipo de cambio se traslada más a precios que en otros países”.

“(Bajar la inflación) nos llevó más tiempo del que teníamos previsto y lo reconocemos. No es fácil normalizar los precios de los servicios públicos”.

Las nuevas metas de inflacion, de acuerdo al memorándum firmado con el Fondo: “27% para este año y 17% para el año que viene. Si uno se para a mirar de aquí a 12 meses, seguramente estamos más bien en niveles de 20% o 21%”.

Ante la pregunta de si se viene un período de estanflación, respondió: “Sería necio no reconocer que vamos a tener más inflación y menos crecimiento que el que pensábamos tener antes del episodio de abril, pero también creo que este año vamos a crecer”.

Lebac

“Estamos dando solución también al tema de las Lebac. Tenemos la idea de bajar u$s 3000 millones de Lebac por trimestre, lo que llevaría a que en la segunda mitad del año que viene solo haya Lebac en poder de los bancos”.

“Cumplieron un rol. De todo se aprende y hay lecciones que debemos tomar”.

Tasa a 47%

“Es la tasa de corto plazo; el lunes (pasado) emitimos un bono al 26%, que ajustada por inflación es una tasa razonable. Son tasas en modo turbulencia. En la medida en que las vamos superando, lo que va a ir pasando es que el Banco Central va a tener herramientas para avanzar”.

Tarifas

“Va a depender de las decisiones que tome el nuevo ministro (Javier) Iguacel, que es una persona muy preparada a la que hay que dejar trabajar”.

Ministro coordinador

“Coordino las medidas que tienen impacto macroeconómico, no me meto con las tareas de los ministros que en sus áreas saben diez veces más que yo sobre lo que están haciendo. Necesitábamos una coordinación en medidas con impacto fiscal, sobre precios y sobre crecimiento, y creo que lo estamos haciendo muy bien”.

¿Se lleva mejor con Caputo que con Sturzenegger?

“Tenía una buena relación con Sturzenegger y tengo una muy buena relación con Caputo. Con los dos me llevo muy bien”.