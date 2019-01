FMI, acero, carne y juicios: la lista de "favores" de los EE.UU. a Macri

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca generó decisiones encontradas en la Casa Rosada y muchas repeticiones del chiste "hice campaña por el otro candidato pero voté por Usted", luego del apoyo de Mauricio Macri a Hillary Clinton . Sin embargo, igual festejaron.

"Me llevaba bien con Barack Obama pero las decisiones que toma Trump no las podría haber tomado Obama. Trump no escucha a la línea -a los funcionarios de carrera de la Casa Blanca- y eso a veces nos favorece", se le escuchó decir al presidente Mauricio Macri a la hora de explicar la toma de decisiones del magnate que favorecieron a la Argentina .

Una de ellas fue la decisión de eximir a la Argentina de la suba a los aranceles al acero y aluminio, un negocio que para la Argentina representan u$s 700 millones al año. Además, impulsó la apertura del mercado de biodiesel y aceptó renegociar la importación y apertura del mercado de las carnes.

Pero sin dudas el principal apoyo que recibió Macri de la administración Trump fue con el voto positivo y el lobby con sus pares que habilitó el mayor desembolso de la historia del Fondo Monetario Internacional y le generó al gobierno de Cambiemos más de u$s 50.000 millones para cubrir el programa financiero de 2019.

Todos estos beneficios que sirvieron como un especie de pulmotor para una economía en crisis con recesión, un desempleo de casi 10% y una inflación de más de 45% tienes como contrapartida el apoyo irrestricto de parte de la Casa Rosada a las políticas de los Estados Unidos para la región. Así, Macri es las voz contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es la garantía de tener "el patio trasero en orden" y frenar cualquier avanzada "populistas" en la región como entiende la Casa Blanca que puede ser el regreso de Cristina Fernández de Kirchner.

En ese camino es que Macri se convirtió en el principal articulador de lo que se conoce como Grupo de Lima, la instancia en donde 14 países de Latinoamérica que se oponen a Maduro y que hace apenas cuatro días emitieron un comunicado en donde señalan que no reconocerán los resultado de las últimas elecciones en Venezuela.

Pero, además, Estados Unidos también busca frenar la avanzada de China en la región. En este punto, la situación de Macri es la de equilibrio ya que el gigante asiático es uno de los principales financista de la Argentina.