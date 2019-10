FMI: Georgieva recibe a Lacunza, pero espera conocer los planes del próximo gobierno

En la víspera de la reunión que hoy mantendrán en Washington la misión de funcionarios argentinos con la cúpula del Fondo Monetario Internacional, la flamante directora gerente, Kristalina Georgieva, manifestó ayer un apoyo a la Argentina y entregó la primera definición más explícita de que el organismo espera al nuevo Gobierno para avanzar con negociaciones.

"Estamos muy interesados en ver qué marco de políticas se establecería, y cuando tengamos eso, podremos continuar esta conversación. Estaré muy feliz de tener un seguimiento con usted", fue la respuesta de la nueva directora del FMI, que asumió a principios de octubre al frente del organismo, a la pregunta de los colegas argentinos en Washington que plantearon interrogantes acerca del futuro del acuerdo del stand- by y sobre qué tipo de flexibilidad tendrá el organismo en futuras negociaciones con el nuevo gobierno.

Una vez desde el FMI aseguraron que están "totalmente comprometidos a trabajar con Argentina", según dijo Georgieva, para asegurarse de que "pueda haber mejoras en las políticas que conduzcan en última instancia a mejorar las vidas de las personas en Argentina".

Hernán Lacunza llegó ayer a Washington para formar parte de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial. Parte de su equipo está desde el miércoles, reunidos con el equipo técnico liderado por el italiano Roberto Cardarelli. También está el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

Tanto Lacunza como Sandleris van a reunirse hoy con Georgieva y con el número dos del FMI, David Lipton. La intención es avanzar con las negociaciones, dentro del préstamo por u$s 57.000 millones, aunque el ministro de Hacienda descartó que pudiera haber novedades del demorado desembolso, por los u$s 5400 millones, que estaban previstos para alrededor del 15 de septiembre. No obstante, el ministro declaró ayer: "Tenemos la expectativa que el desembolso sea en este año, porque Argentina cumplió con todos sus compromisos".

Desde el Gobierno resaltan que se cumplieron todas las metas previstas para mitad de este año, de manera que el desembolso debería concretarse. Pero el FMI también mira otros aspectos, como la evolución a futuro del programa, de si hay intenciones de cumplirlo, y también acerca de la sostenibilidad de la deuda.

De hecho, en medio de las reuniones en Washington de ayer, Lacunza habló con la prensa y en ambos casos buscó transmitir tranquilidad de que "la deuda de ninguna manera es impagable, es de magnitud razonable para un país como Argentina".

"No tenemos problemas de solvencia, aunque sí tenemos en este momento un problema de liquidez", aseguró. En declaraciones a Radio Mitre y Radio La Red, definió que "la deuda argentina son u$s 310.000 millones, que representa el 68% del PBI, no el 100%. Estos cuatro años aumentó en un 29%, no se duplicó ni nada por el estilo".