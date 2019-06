FMI: Dujovne y Sandleris se reunirán con Lagarde este sábado en Japón

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujvone, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, partieron anoche hacia Fukuoka, la ciudad japonesa donde participarán de las reuniones de ministros de Finanzas del G20. Dentro de las agendas en ese país el sábado se encontrarán con la directora gerente del Fondo Monetario, Christine Lagarde.

Así lo confirmaron fuente oficiales. Aún resta por definir detalles de otras reuniones bilaterales que mantendrán Dujovne y Sandleris en sus días en Japón. En el encuentro con Lagarde habrá un intercambio de cómo evolucionan las principales variables de la economía argentina. El ministro de Hacienda asegurará que se sobrecumplirá la meta fiscal del segundo trimestre.

Tras el aval del FMI para que el Banco Central intevenga en el mercado de cambios frente una suba abrupta del dólar, es la primera vez que los funcionarios argentinos se volverán a ver con Lagarde.

Además, este encuentro se da antes de la reunión del Directorio Ejecutivo (Board) del organismo, para la que aún no hay fecha pero que sería hacia fines de junio, en el que definirán dar el visto bueno a la cuarta revisión hecha por los técnicos del FMI un mes atrás.

En el encuentro del Board, una vez aprobado lo hecho por los técnicos, se gatillará el quinto desembolso para la Argentina, por unos u$s 5500 millones, dentro del marco del programa stand-by que se pactó en junio del 2018, y se amplió en septiembre a u$s 57.000 millones. Con estos u$s 5500 millones, la Argentina habrá recibido el 78% del préstamo del FMI en 13 meses del programa.

La bilateral con Lagarde tendrá lugar luego del encuentro que ambos mantuvieron en Washington en marzo, en una visita de Dujovne. En abril, cuando fue la Asamblea de Primavera del FMI, el encuentro de funcionarios argentinos con el Fondo fue con su número dos, David Lipton.

Días después se anunció que el Banco Central podía intervenir en el mercado de cambios, que se dio además antes de que comenzara la cuarta revisión de la economía argentina.

El 8 de mayo, los técnicos del Fondo Monetario habían comenzado este viaje en la Argentina para evaluar, formalmente, la evolución de las principales metas comprometidas al segundo trimestre. Aemás del italiano Roberto Cardarelli, estuvo también quien está por arriba de él en jerarquía: el jefe para el Departamento Occidental del organismo, Alejandro Werner.

Para el FMI, la economía argentina va a terminar este año con una caída del PBI de 1,2% y una inflación de 30,5% en el año.