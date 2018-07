FFAA: Macri defendió el decreto, pero oposición avanza para derogarlo

Casi en paralelo con la multitudinaria marcha de los organismos de derechos humanos ayer al Ministerio de Defensa, parte de la oposición en la Cámara de Diputados presentó un pedido de sesión especial para el 8 de agosto, día en que buscarán derogar el decreto que habilitó la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. El presidente Mauricio Macri, quien ratificó la medida, los acusó de no haber leído el texto de la medida.

"Me impresiona que tanto dirigente que tiene que ser responsable y tiene que darle valor a su palabra no haya leído siquiera lo que hemos firmado", dijo Macri en declaraciones a Radio 2 de Rosario, y consideró que de la redacción del texto "queda claro que las Fuerzas Armadas no van a participar en la seguridad interior". "Lo que van a hacer es complementar a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico con el apoyo logístico", agregó.

Muy en desacuerdo con esa lectura, la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, y el diputado del bloque Justicialista, Diego Bossio, pidieron ayer una sesión especial en la Cámara baja e incluyeron en el temario todos los proyectos que esta semana presentó el arco opositor en contra de la disposición presidencial: los del PJ-Frente para la Victoria y del Frente de Izquierda (FIT) que disponen la derogación del decreto, y uno del massismo que expresa su rechazo.

Sumadas y con asistencia perfecta, todas esas fuerzas políticas tienen la potestad de garantizar el quórum el día de la sesión, prevista para una fecha clave, pues ese mismo día está previsto que se debata la legalización del aborto en el Senado.

Además, en una conferencia de prensa compartida, los diputados Victoria Donda (Libres del Sur), Daniel Arroyo (Frente Renovador), Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) y Nilda Garré (PJ-Frente para la Victoria) anunciaron que impulsarán el juicio político contra el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Mientras que el jefe del bloque Justicialista, Pablo Kosiner, presentó un proyecto de ley para que el Ejecutivo convoque al Consejo de Seguridad Interior para definir un plan en la lucha contra el narcotráfico.

En la iniciativa, Kosiner propone redistribuir a los efectivos de Gendarmería para que el cuidado de las fronteras quede a su cargo "conforme al artículo 31 de la ley 23.554, el cual se fuera desvirtuando en virtud de traslados sistemáticos a otras funciones" y pide dejar sin efecto el decreto del presidente Mauricio Macri porque "constituye claramente la modificación de leyes de fondo".

En sintonía con las posturas de la oposición, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, junto a otros organismos de derechos humanos y gremios se manifestaron ayer bajo la lluvia frente al Ministerio de Defensa y aseguraron que el Gobierno busca "la represión de la protesta social".

"Sabemos lo que significa el accionar represivo de las Fuerzas Armadas, lo que han hecho a lo largo de nuestra historia bajo dictaduras o bajo las órdenes de sectores golpistas de nuestro país. Su rol no es el de reprimir al pueblo, por eso decimos que milicos en la calle, nunca más", resaltó Lita Boitano, titular de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y una de las oradoras de la jornada.