Extienden a 10 años el plazo para el libre comercio automotriz con Brasil

La Argentina y Brasil cerraron esta tarde un nuevo acuerdo bilateral sobre el comercio de automóviles.

Por pedido de la industria automotriz argentina, el ministro de Producción, Dante Sica, acordó en Brasilia extender el plazo del libre comercio a 2029, con lo que se cuidará durante 10 años más a las terminales locales y se evita el riesgo de cierres y despidos.

El acuerdo que regía hasta hoy fue negociado en 2016 en base a un "flex" de u$s 1,50 por cada dólar exportado por el otro país y tenía vigencia hasta junio de 2020.

A partir de ese momento tenía que funcionar el libre intercambio de autos, lo que, por condiciones de competitividad, hubiera significado una complicación para la industria argentina.

"Extendimos por 10 años el libre comercio automotriz con Brasil para crear empleo de calidad para los argentinos. El acuerdo que firmamos hoy es clave para la industria. Extendimos por 10 años el libre comercio de vehículos, una tarea pendiente desde la creación del Mercosur", tuiteó el presidente Mauricio Macri esta tarde.

"La industria automotriz representa nuestro segundo complejo exportador, el 40% de las exportaciones de manufacturas de origen industrial y genera más de 160.000 empleos entre directos e indirectos", agregó.

"Este acuerdo es fundamental porque le da previsibilidad a las terminales y a todos los que integran la industria para que puedan desarrollarse y crear empleo de calidad para los argentinos", completó Macri.

Para el gobierno de Jair Bolsonaro, en cambio, el beneficio es poder cerrar el convenio antes de que asuma un nuevo Gobierno en Argentina, probablemente encabezado por Alberto Fernández, y dé marcha atrás con los acuerdos de libre comercio firmados durante el mandato de Cambiemos.

Se trata de un esquema gradual hacia el libre comercio que durará diez años, en línea con el acuerdo alcanzado hace dos meses entre el Mercosur y la Unión Europea. Este es el plazo más extenso alcanzado entre ambos países, informó el Ministerio de Producción.

Del acto de firma participaron el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.

El nuevo convenio les brinda a las terminales automotrices y autopartistas nacionales un horizonte de previsibilidad y les permitirá orientar sus inversiones consolidando un patrón de especialización que aseguren escalas de producción más rentables.

Actualmente, Brasil es el principal socio comercial de Argentina en materia de exportaciones de la industria automotriz y nuestro país es el primer productor y exportador de América Latina de pick-ups.

El acuerdo firmado reemplaza al Protocolo 42 del ACE 14 que establecía el libre comercio bilateral a partir de julio de 2020. Además, se complementa con otros dos acuerdos similares firmados recientemente por Argentina: México y Unión Europea.

Actualmente, nuestro país se encuentra entre los 20 principales fabricantes de vehículos del mundo en cuanto a capacidad instalada y toda la cadena de valor local comprende una participación cercana al 8% en el empleo industrial.

El flex se irá ampliando de igual o mayor a u$s 1,70 por dólar hasta junio de 2020 a u$s 1,80 hasta 2023; u$s 1,90 hasta 2025; u$s 2 hasta 2027; u$s 2,50 entre julio de 2027 y junio de 2028; igual o más que u$s 3 hasta junio de 2029 y libre comercio desde esa fecha.

Fuentes de los autopartistas nucleados en la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) dijeron: "Resulta positiva la firma del acuerdo por 10 años si la comparamos contra un escenario de libre comercio en 2020, o, lo que sería mucho peor, comparando contra un escenario de vacío legal con paralización del comercio y, por ende, la producción".

"Habiendo firmado ya el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), este acuerdo iría en el mismo sentido. Surgirán más oportunidades o amenazas en función con lo que hagamos para mejorar la competitividad, con presión impositiva que no oprima a la producción local, con una profundización de las mejoras de infraestructura y con una modernización de las normas y convenios laborales", sumaron.

Por su lado, el presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), Luis Fernando Peláez Gamboa, destacó que frente a la actual situación macroeconómica y la caída de las principales variables a nivel sectorial, “es importante que el sector en su conjunto cuente con un marco de previsibilidad suficiente para continuar trabajando en la profundización de la integración productiva entre ambos socios, en especial a lo atinente a las inversiones, el comercio, la generación de empleo y la producción”.

Peláez Gamboa valoró este nuevo acuerdo porque “establece un marco legal de largo plazo y la posibilidad de proyectar y definir las inversiones en los próximos diez años, además de profundizar la especialización y complementación productiva".