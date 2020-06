Extienden Precios Máximos por 60 días y las empresas exigirán aumentos

El Gobierno decidió renovar el programa Precios Máximos por 60 días más, y sorprendió a los empresarios, que no ven esto con buenos. Incluso, el malestar de las compañías tiene que ver con que no se permitió aplicar aumentos para esta nueva etapa, aunque existe el compromiso de que en este período sí ocurrirá.

Este panorama no tiene que ver con las expectativas que se habían hecho los empresarios. No sólo porque daban por hecho que se extendería un mes más -venció ayer- y no dos, sino porque además confiaban en que se aplicarían algunos reacomodamientos en los valores.

"Durante las últimas semanas tuvimos una buena cantidad de reuniones e intercambio de información con el Gobierno y en ningún momento se habló de que así serían las cosas. El golpe para toda la industria es muy grande. Entendemos la problemática actual y siempre mostramos disponibilidad para colaborar, pero sentimos que no nos escucharon", sostuvieron a El Cronista desde una alimenticia.

Más allá de que dos meses es un lapso demasiado largo para los empresarios, la negativa a mover los precios de referencia también molestan a los empresarios. Es que los valores que se tomaron para lanzar este programa fueron los que regían el 6 de marzo pasado, y hasta hoy no se actualizaron.

Incluso se habló de admitir algunas subas leves para productos que no fuera considerados como esenciales, aunque esto tampoco ocurrió.

La gran expectativa pasa ahora por saber si el Gobierno finalmente se habilitará una "ventana", que permitiría a las partes sentarse a negociar un aumento dentro de estos 60 días que corren a partir de hoy. Al menos a eso se comprometió el Gobierno, que continuará estudiando la cadena de costos de la industria.

Para el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Claudia Español, la renovación de este programa por dos meses tiene que ver con la necesidad de mantener un control de precios en momentos de pandemia. Precios Máximos nació con la cuarentena obligatoria, mediante un DNU, y es considerado por el Gobierno como clave a la hora de contrarrestar los inconvenientes económicos que genera la falta de actividad en algunos sectores.

De hecho, ante la falta de información concreta respecto de la extensión del programa, en los últimos días varios proveedores enviaron a los supermercados listas de precios con incrementos, aunque los comercios se negaron a aceptarlas.

Dentro del contexto de necesidad de poner un cerco a los movimientos de los precios, el Gobierno también avanza sobre Precios Cuidados, un programa al que las empresas se pueden sumar de forma optativa y que, ante el avance de de la pandemia, hasta el momento nunca fue revisado por el Gobierno de Alberto Fernández.

El programa -de vigencia trimestral- se debía rever el 7 de abril pasado, pero se determinó postergar una definición ante la urgencia sanitaria. El Gobierno lo mantendrá, y aquí sí podría permitir algunos incrementos en los precios.

Si bien no se conoce nada concreto por el momento, se estima que estas subas podrían variar entre un 6% y un 8%, de lo cerca de 200 productos que hoy están contemplados dentro de Precios Cuidados.

Los fabricantes de productos comenzaron a enviar en los últimos días las listas de artículos que incluirían, además de especificar cuál es el precio de venta que contemplan.