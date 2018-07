Expulsiones de extranjeros con causa aumentaron 121% desde 2015

Entre 2015 y 2017 aumentaron un 121% los pedidos del Gobierno para expulsar extranjeros con causas penales. Una tendencia que escaló a partir del decreto de necesidad y urgencia (DNU) presidencial de Mauricio Macri que modificó unos incisos de la Ley de Migraciones, declarada inconstitucional por una Cámara Federal pero vigente por la apelación de la Casa Rosada ante la Corte Suprema.

Según cifras de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), en 2014 fueron 809 los migrantes a los que se les pidió salir del país por contar con antecedentes, cifra similar a los 895 del 2015. En el primer año de la administración de Cambiemos se elevaron a 1286. Mientras que en 2017, con el DNU firmado en enero, llegaron a 1983. Hasta abril de este año, apenas cuatro meses, van 707. De continuar esa tendencia, la estadística sobrepasaría la barrera de los 2000 en diciembre.

Esto surge del último informe del jefe de Gabinete Marcos Peña al Congreso, el 111, en el que remitió la respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por el Senado. En un cuadro están discriminados los casos afectados por los incisos reformados través del decreto 70/2017, que agiliza la salida de extranjeros por causas penales. De esta forma, con el texto original, el año pasado hubieran sido 655 las disposiciones de expulsión, en lugar de las 1286 que resultaron siendo.

Ahora bien, no todos los migrantes volvieron, al final, a sus países de nacimiento: luego de dos instancias administrativas, es la Justicia la que finalmente avala o no el reclamo oficial. No obstante, según informaron desde esa dependencia, las expulsiones efectivas también están creciendo en forma exponencial. Mientras que en 2016 fueron un centenar de 1286 (un 8%), escalaron a 420 el año pasado de casi 2000 pedidos (un 21%). "Se aceleró el proceso en los juzgados. Cuando antes demoraban entre 10 meses y 2 años, ahora estamos en un promedio de 50/60 días de resolución", confiaron a este diario.

Por otra parte, al 31 de marzo pasado, también se detalló que hay 2658 extranjeros bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. De ellos, unos 852 fueron condenados (un 6,65% de la población carcelaria total) y los 1806 restantes están procesados (14,11 % del total)

Las radicaciones también cayeron desde 2015, si bien es una estadística que fluctúa bastante desde 2012 dependiendo de su tipo: permanente, transitoria y temporaria. De 208.132 subieron a 272.471 al siguiente año, pasaron a 224.324 en 2016 y bajaron a 223.016 el año pasado.

Algunas pocas son las del Programa Siria, con el que Macri había calculado en 2016 la llegada de 3000 refugiados. También informó Peña que por ahora fueron 397 y que hay 172 solicitudes de visado humanitario resueltas por la DNM (aunque, aclara, los beneficiarios aún deben solicitar la visa y "puede que decidan no venir a la Argentina") y otras 164 en trámite.

El efecto contrario se evidencia en la cantidad de residencias canceladas con "orden de expulsión dispuesta": en 2014 fueron dispuestas 99, en 2015 unas 90 y en 2016, 79. Pero el año pasado se incrementaron a 527. En lo que va de 2018, ya son 136.