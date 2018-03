Explicaciones por un vuelo en helicóptero presidencial

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, justificó el uso del helicóptero presidencial que lo trasladó a su residencia de descanso y señaló que "no hubo un mal uso" de la nave, tras las críticas que recibió por ese vuelo.

El funcionario relató que el 13 de febrero, tras el acto de inauguración del tramo Quilmes-Constitución del tren Roca, el presidente Mauricio Macri lo invitó a él y a su hijo a regresar a bordo del helicóptero oficial.

Al advertir que su casa quedaba a solo "cinco minutos" de la quinta de Macri en Los Polvorines, el mandatario les ofreció desviar el viaje para dejarlos en el country Chacras de Murray, en la localidad de Pilar.

"Viendo que el helió½ptero lo dejaba al presidente en su quinta Los Abrojos, me ofreció llevarme en un viaje de aproximadamente 5 minutos o menos hasta el lugar donde yo estaba", explicó en diálogo con radio La Red.

"Por lo tanto, no hay ningún mal uso de este vehículo. Todo lo contrario. Estos vehículos están para eso. Así se usaron y así lo decidió el Presidente y eso fue todo lo que sucedió", completó Dietrich.

El sitio La Política on line había publicado esta información y también que Dietrich habría pedido ser reubicados en la cabina de primera en un vuelo de Aerolíneas lo que su entorno desmintió y explicaron que la tripulación dispuso el cambio por estar el vuelo completo.